BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O desembargador federal Macário Ramos Júdice Neto, do TRF-2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região), foi preso pela Polícia Federal, na manhã desta terça-feira (16), na 2ª fase da Operação Unha e Carne, que investiga a atuação de agentes públicos no vazamento de informações sigilosas.

O desembargador foi preso em casa, na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio de Janeiro.

A defesa do desembargador não foi localizada. A Folha procurou a Justiça Federal e o TRF-2, mas não houve resposta até a publicação deste texto.

Neto é o relator do processo contra o o ex-deputado Thiego Raimundo dos Santos, conhecido como TH Joias, que está preso sob suspeita de ligação com o Comando Vermelho. O desembargador expediu, em setembro, mandado de prisão contra o ex-deputado na Operação Zargun.

Na ação de hoje, além do mandado de prisão preventiva contra o desembargador, a PF cumpre dez mandados de busca e apreensão, expedidos pelo STF (Supremo Tribunal Federal), no Rio de Janeiro e no Espírito Santo.

TH Joias é acusado de intermediar compra e venda de drogas, armas e equipamentos para o Comando Vermelho. TH era do MDB (foi expulso após a prisão) e compunha a base aliada do governador Cláudio Castro (PL) e de Rodrigo Bacellar na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro).