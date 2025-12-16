Para a quarta-feira (17), a passagem da frente fria e a entrada de ventos úmidos do mar manterão o tempo instável no Rio, com previsão de céu nublado a encoberto e chuva moderada a forte nos períodos da madrugada/manhã, passando de fraca a moderada isolada a partir da tarde.

Os ventos estarão moderados (18,5 km/h até 51,9 km/h) a fortes (52 km/h até 76 km/h) e as temperaturas estarão em declínio acentuado, com a máxima ficando em torno 28°C, uma queda de 10ºC, em relação ao dia anterior.

Região serrana

Com a aproximação de uma frente fria no estado do Rio, a Defesa Civil de Petrópolis, na região serrana, emitiu um aviso meteorológico com a previsão de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, podendo vir acompanhadas de raios e rajadas de vento.

São esperados acumulados de chuva elevados, ventos intensos e declínio significativo de temperatura. O aviso meteorológico tem vigência entre 10h desta terça-feira (16) até 12h de quinta-feira (18).

Teresópolis

A prefeitura de Teresópolis também fez um alerta à população sobre a probabilidade de chuva moderada a forte para as próximas horas.

A defesa civil do município pediu à população que fique atenta aos alertas e, em caso de emergência, ligue 0800 202 1066 ou 3644-6408 Atendimento Digital ao Cidadão.

A equipe de monitoramento segue acompanhando as condições do tempo e novas atualizações serão divulgadas caso ocorram mudanças no cenário.

Friburgo

Uma forte chuva atingiu grande parte da cidade de Nova Friburgo nessa segunda-feira (15). De acordo com a Defesa Civil, a instabilidade deve persistir e seguir até, pelo menos, às 9h desta terça-feira, (16), em razão da atuação de uma frente fria sobre a região serrana.

O órgão informou, ainda, que permanece o risco moderado de deslizamentos, especialmente em áreas de encosta, e não descarta a emissão de novos alertas caso o volume de chuva aumente nas próximas horas. Além da chuva intensa, a previsão aponta ainda para rajadas de vento, o que amplia o grau de atenção para possíveis ocorrências.

Tags:

Calor | Chuvas | meteorologi | Rio de Janeiro