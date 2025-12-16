SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cinco pessoas foram atingidas pelo desabamento de uma casa na manhã de hoje em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte.
Os cinco estavam no local quando um murro de arrimo desceu sobre a casa. O caso ocorreu por volta das 5h20 na rua Zilda Caldeira de Oliveira no bairro Morro de São Francisco, em uma região de encosta.
Duas das vítimas ficaram soterradas. Segundo o Corpo de Bombeiros, três pessoas foram atingidas de forma leve, mas um adulto e uma criança de 5 anos ficaram completamente soterrados até a chegada das equipes, que levaram sete minutos desde o acionamento.
A criança soterrada sofreu uma parada cardiorrespiratória e um corte na boca. Depois de ser reanimada por 50 minutos, ela foi estabilizada e levada para o hospital João XXIII. O UOL tenta contato para saber o estado de saúde dela. Os outros feridos foram encaminhados para a UPA de Sabará.
O UOL apura se o acidente está ou não relacionado com as chuvas.