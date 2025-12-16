O espaço será aberto no dia 20 de janeiro e funcionará em todas as sextas-feiras, sábados e domingos, além dos dias de desfiles oficiais, até o sábado das campeãs, na altura da Rua República do Peru, no posto 3.

Logo na abertura, no feriado de São Sebastião, no dia 20, os sambistas vão mostrar a força cultural do Rio em uma iniciativa que pretende entrar para a história, ao formar a maior bateria do mundo.

Com cerca de 1.200 ritmistas e mestres de todas as agremiações do Grupo Especial, o grupo reunirá, ainda, personalidades da folia, que terá a chancela do Guinness World Records.

Samba e sol

Com o conceito Sinta o Carnaval, o público também será convidado a conhecer e experimentar algumas etapas do desfile, por meio de oficinas com sambistas e até mesmo um cortejo carnavalesco simbólico ao pôr do sol.

O Carnaval Fan Fest é a nossa resposta a um desejo antigo: fazer com que mais pessoas possam sentir a energia indescritível da Sapucaí, muito além dos 80 minutos de desfile, afirmou o presidente da Liesa, Gabriel David. Estamos quebrando barreiras entre o público e a festa, convidando todos a não apenas assistir, mas a sentir o carnaval. É um projeto que nasce para ser inclusivo, inovador e 100% carioca.

As noites serão marcadas por grandes encontros da música brasileira no palco principal, em shows que unirão o samba com outros ritmos nacionais.

Estão confirmadas apresentações de Neguinho da Beija-Flor e Belo, Pretinho da Serrinha e Marcelo D2, Jorge Aragão e Gilsons, entre outras atrações.

Tags:

Artista | Carnaval | Copacabana | Janeiro | Rio de Janeiro