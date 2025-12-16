SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O restaurante mexicano Taquería La Sabrosa, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, entrou no sétimo dia às escuras. O estabelecimento está sem fornecimento de energia elétrica desde quarta-feira (10), quando foi registrada a presença de um ciclone no estado.

Os prejuízos chegam aos R$ 50 mil, segundo Hugo Delgado, 57, proprietário. A Enel disse no fim de semana que todos os imóveis afetados pelo apagão teriam sua situação resolvida até o domingo (14). Mas o empresário diz que isso não aconteceu.

Ele conta que o estabelecimento, na rua Francisco Leitão, ficou sem energia na quarta, assim como vários outros endereços impactados pelo apagão. O serviço chegou a ser reestabelecido no dia seguinte pela manhã, mas depois voltou a ser interrompido.

"Foi por volta de 11h30, mas durou só meia-hora. Uma árvore caiu a frente do restaurante e arrebentou os fios, desconectando do poste. A rua toda está com energia, menos o restaurante e dois sobrados geminados", diz.

Segundo ele, a árvore foi removida rapidamente pela prefeitura. Delgado afirma que contata a Enel diariamente, por todos os canais disponíveis, e sempre recebe a resposta de que a solicitação será atendida até às 23h.

"Mas ninguém vem, ninguém aparece e eu preciso explicar meu caso novamente a cada contato. Isso me dá a incerteza de que meu caso esteja na fila e de que será solucionado", diz.

O empresário manteve o restaurante fechado por alguns dias. No sábado (13), conseguiu alugar um gerador, ao custo de R$ 2.500 por cerca de 10 horas. Mas no domingo abriu somente no almoço e trabalhou apenas com a luz do dia. Por sorte, diz, a chapa é a gás.

"São muitos custos. Veja, o aluguel do espaço é de R$ 9.000 por 30 dias. O gerador são R$ 2.500 por 10 horas", comparou.

Ele ainda conta com ajuda de colegas e vizinhos para armazenar produtos perecíveis e carregar as máquinas de cartão usadas para receber os pagamentos dos clientes.

"São cerca de R$ 30 mil em vendas perdidas, se não um pouco mais. E também gastos extras de R$ 20 mil, que inclui compra de grande quantidade de gelo, gerador, entre outros", afirma.

"Eu entendo que possa ser normal 20 mil lugares sem energia por algum motivo. O que não é normal é que o mesmo lugar fique sem energia sete dias. Esse é o problema", afirma.

Delgado avalia entrar com processo judicial contra a Enel para cobrar os prejuízos que vem sofrendo com a falta de fornecimento de energia.

"Meu sócio já falou que vamos ter de chamar gerador para amanhã e para o resto da semana. O prejuízo vai ser grandíssimo", conclui.

A Enel respondeu no começo desta tarde que uma equipe está a caminho do local para solucionar o problema.

Tags:

SP