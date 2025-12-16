SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um jovem morreu horas após ser resgatado de um carro que afundou em um igarapé durante uma enxurrada nesta segunda-feira (15) em Manaus.

O carro da vítima foi arrastado durante uma forte enxurrada. Lucas Henrique Tavares Cabral, 18, e uma mulher, que não teve a identidade divulgada, trafegavam pelo bairro Morro da Liberdade quando foram levados pela água das chuvas para dentro de um igarapé.

A mulher conseguiu sair rapidamente, mas Lucas ficou preso no veículo. Imagens gravadas por pessoas que estavam no local mostram o momento em que três homens entram no curso d'água para tentar resgatar o jovem.

No vídeo, o grupo puxa a vítima, que está desacordada, pelo painel traseiro do carro. Um dos homens aparece fazendo massagem cardíaca em Lucas até a chegada dos bombeiros, que assumem a tentativa de reanimação em seguida.

O jovem foi retirado das águas e levado para o Hospital 28 de Agosto. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, ele deu entrada na unidade em estado gravíssimo, com hipotermia, múltiplas lesões e dificuldade para manter um fluxo sanguíneo adequado para os órgãos.

Equipe médica tentou estabilizá-lo, mas ele morreu horas depois. Lucas teve a morte constatada por volta das 21h após uma parada cardiorrespiratória, ainda de acordo com a pasta.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para saber se o caso será investigado. Não houve retorno até o momento, mas o espaço segue aberto para manifestação.