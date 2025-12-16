SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) determinou hoje que as distribuidoras de energia que atuam em São Paulo e no Rio de Janeiro reforcem seus planos de contingência para garantir o fornecimento de energia durante os temporais previstos nas regiões.

Orientação foi dada após o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitir alertas de eventos climáticos severos para os próximos dias nas regiões. Segundo a agência, objetivo é minimizar os impactos de possíveis falhas no sistema e agilizar o restabelecimento da energia em caso de desligamentos.

Planos devem prever a mobilização de equipes treinadas para o rápido restabelecimento do sistema. Também foi solicitada maior articulação com a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e autoridades locais, especialmente em situações que ofereçam risco à segurança da população.

A Aneel também pediu que as empresas enviem informações preliminares sobre qualquer ocorrência relevante nos sistemas de distribuição. Embora a determinação seja preventiva, a Aneel alertou que o descumprimento das medidas pode levar à abertura de processos administrativos e à aplicação de penalidades previstas na regulamentação do setor elétrico.

DISTRIBUIDORAS DE ENERGIA DE SP E RJ

São Paulo

Enel Distribuição São Paulo (Eletropaulo) - capital e região metropolitana

CPFL Paulista

CPFL Piratininga

CPFL Santa Cruz

Elektro Redes S.A.

EDP São Paulo Distribuição de Energia

Energisa Sul-Sudeste

Rio de Janeiro

Light Serviços de Eletricidade S.A. - capital e região metropolitana

Enel Distribuição Rio - interior do estado