SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) determinou hoje que as distribuidoras de energia que atuam em São Paulo e no Rio de Janeiro reforcem seus planos de contingência para garantir o fornecimento de energia durante os temporais previstos nas regiões.
Orientação foi dada após o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitir alertas de eventos climáticos severos para os próximos dias nas regiões. Segundo a agência, objetivo é minimizar os impactos de possíveis falhas no sistema e agilizar o restabelecimento da energia em caso de desligamentos.
Planos devem prever a mobilização de equipes treinadas para o rápido restabelecimento do sistema. Também foi solicitada maior articulação com a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e autoridades locais, especialmente em situações que ofereçam risco à segurança da população.
A Aneel também pediu que as empresas enviem informações preliminares sobre qualquer ocorrência relevante nos sistemas de distribuição. Embora a determinação seja preventiva, a Aneel alertou que o descumprimento das medidas pode levar à abertura de processos administrativos e à aplicação de penalidades previstas na regulamentação do setor elétrico.
*
DISTRIBUIDORAS DE ENERGIA DE SP E RJ
São Paulo
Enel Distribuição São Paulo (Eletropaulo) - capital e região metropolitana
CPFL Paulista
CPFL Piratininga
CPFL Santa Cruz
Elektro Redes S.A.
EDP São Paulo Distribuição de Energia
Energisa Sul-Sudeste
Rio de Janeiro
Light Serviços de Eletricidade S.A. - capital e região metropolitana
Enel Distribuição Rio - interior do estado