SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A jovem engenheira que morreu após passar por uma cirurgia plástica para colocar próteses nos seios, em um hospital particular de Sorocaba (SP), era Lana David de Carvalho, natural de Pedregulho, no interior paulista.

QUEM ERA A ENGENHEIRA?

Lana tinha 28 anos e se formou em engenharia civil em 2021. Pelo seu perfil no Instagram, ela divulgava fotos junto a colegas engenheiros em obras pelo estado de São Paulo, onde atuava em projetos para uma empresa de redes de água e esgoto.

Ela praticava Ranch Sorting, uma modalidade esportiva equestre, e era fã de música sertaneja. A engenheira costumava divulgar registros em suas redes sociais com cavalos e em eventos como rodeios e festivais de música country.

A jovem também compartilhava registros em praias do litoral paulista e momentos com familiares e amigos. Pelo Instagram e Facebook, amigas de Lana divulgaram mensagens de pesar pela morte da jovem. "Só Deus sabe o quanto eu queria que você tivesse saído daquele hospital com vida", publicou uma delas.

Familiares ainda não se manifestaram publicamente sobre a morte de Lana. O texto será atualizado em caso de futuras manifestações.

Lana foi hospitalizada no último dia 12 para passar por procedimentos pré-operatórios. No dia seguinte, um sábado de manhã, a engenheira foi levada ao centro cirúrgico para a realização do procedimento. Ela chegou a implantar as próteses nos seios sem intercorrências, mas passou mal pouco tempo depois, segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).

Engenheira teve uma parada cardiorrespiratória após completar a cirurgia que implantou as próteses. Ela teria ficado agitada no pós-operatório, a pressão arterial subiu e foi internada em estado grave na UTI da unidade. Entretanto, a jovem não resistiu e a morte foi confirmada no domingo (13).

Causa da morte de Lana foi falência múltipla de órgãos. De acordo com a SSP, o caso foi registrado como "morte natural" e os profissionais que participaram da cirurgia dela não são investigados.

Procurado, o Hospital Evangélico disse não divulgar informações clínicas sobre seus pacientes. O enterro de Lana foi marcado para hoje, em Pedregulhos, sua cidade natal. A engenheira havia ido a Sorocaba apenas para realizar o procedimento estético.