SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A advogada e crossfiteira Juliane Vieira, de 28 anos, está acordada e interagindo com a família. Ela está internada desde outubro deste ano após ter 63% do corpo queimado enquanto salvava a família de um incêndio no apartamento onde moravam.

Porém, ela ainda passa por uma recuperação delicada, informou hoje uma amiga da família ao UOL. "Houve evolução", disse a fonte.

Em 22 de outubro, o Hospital Universitário de Londrina afirmou que o quadro dela evoluiu de gravíssimo para grave. A reportagem entrou novamente em contato com a unidade de saúde para mais uma atualização sobre a saúde de Juliane, mas não obteve resposta.

Juliane teve mais da metade do corpo queimado após salvar a família de um incêndio na semana passada. O fogo atingiu o apartamento da família dela, que fica localizado no 13º andar de um prédio em Cascavel.

Ela se pendurou no suporte de um ar-condicionado para salvar a família. Depois de ajudar os familiares, Juliane foi resgatada pelos bombeiros.

Juliane Vieira tem 28 anos. Ela é descrita por amigos nas redes como uma mulher disciplinada, reservada e acostumada a superar desafios.

Ela mantinha vida ativa com atividade físicas. Em seu perfil no TikTok, compartilhava treinos de crossfit e momentos de lazer, com postagens que refletem cuidado com a saúde e gosto por atividades ao ar livre. Nas publicações, misturava fotos de treinos com mensagens de fé e superação, que agora têm sido retomadas por amigos e admiradores como símbolo da força demonstrada no resgate da família.

É formada em direito. Juliane atuou como assistente da Secretaria de Segurança Pública do Paraná. Ela foi exonerada do cargo em 2022 pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior.


