SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 43 anos foi preso suspeito de matar a namorada, de 31 anos, e simular um acidente de trânsito para disfarçar o crime, informou a Polícia Civil de Minas Gerais.

Investigações da Polícia Civil indicam que Alison Mesquita provocou um acidente de carro com a namorada. Henay Rosa Gonçalves Amorim teria sido colocada já morta ou desacordada na direção do veículo que bateu contra um ônibus na rodovia MG-050, próximo de Itaúna (MG), na manhã de domingo.

Polícia levou em conta imagens de câmeras do pedágio. A motorista aparece imóvel, minutos antes do acidente, enquanto o homem, que estava no passageiro, esticava o corpo para controlar o volante e pagar a tarifa na cabine.

Inicialmente a causa do óbito foi constatada como traumatismo cranioencefálico devido ao acidente. Porém, após as suspeitas de feminicídio, foi realizada uma nova perícia que constatou que a vítima pode ter sido asfixiada.

"Não há indícios do uso do freio", disse o delegado João Marcos Ferreira. Segundo ele, o carro foi jogado intencionalmente contra o ônibus.

Polícia quer saber se vítima foi colocada no carro já morta. Investigação pediu acesso às imagens das câmeras do prédio em Belo Horizonte de onde o casal partiu. O apartamento pertencia ao suspeito, que também era síndico do prédio.

O UOL tentou contato com a defesa de Alison Mesquita, mas ainda não teve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.