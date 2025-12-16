SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A reaplicação do Enem 2025 e também a aplicação do Enem PPL (Pessoas Privadas de Liberdade) começaram nesta terça-feira (16) em todo o país.

A estrutura da prova é a mesma do Enem regular. Nesta terça, os candidatos fizeram as 90 questões das áreas de linguagens e ciências humanas, além da redação. Na quarta-feira (17), os participantes precisarão completar os 90 itens de ciências da natureza e matemática.

Nesta edição, o tema da redação foi "a idade mínima para o trabalho como forma de proteção à infância".

Na aplicação regular do Enem, em novembro, o tema foi sobre "perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira".

Já na prova realizada nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no estado do Pará, a produção textual foi sobre "a valorização dos trabalhadores rurais no Brasil".

Nos últimos anos, os temas das redações das versões reaplicadas têm refletido desafios sociais. Em 2024, a reaplicação abordou os "Desafios para a valorização da arte de periferia na busca por reconhecimento e o cenário cultural brasileiro", levando o debate sobre a inclusão cultural.

Em 2023, o tema foi sobre os "desafios para a (re)inserção socioeconômica da população em situação de rua no Brasil", abordando a urgência de políticas públicas eficazes. Já em 2022, o tema foi "Medidas para o enfrentamento da recorrência da insegurança alimentar no Brasil", trazendo à tona um problema que afeta milhões de brasileiros.

Segundo o Inep, órgão do MEC (Ministério da Educação) responsável pelo exame, A reaplicação do exame nacional é destinada aos candidatos que tiveram impedimentos comprovados, como falta de energia elétrica no local de prova, desastres naturais, falhas na aplicação ou casos de doenças infectocontagiosas informados dentro do prazo.

É o caso, por exemplo, de estudantes de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, cidade afetada pela passagem de um ciclone em novembro.

Também estão incluídos candidatos afetados por erros de procedimento durante o exame.

O Enem PPL é uma versão do exame destinada a pessoas privadas de liberdade ou sob medida socioeducativa, que estejam em unidades prisionais ou socioeducativas cadastradas junto ao Inep.

Assim como o Enem tradicional, o exame tem como objetivo avaliar o desempenho dos candidatos e pode ser utilizada para ingresso no ensino superior.

No entanto, o Enem PPL apresenta diferenças logísticas importantes. A aplicação ocorre dentro das unidades prisionais ou socioeducativas, respeitando protocolos de segurança e organização definidos pelas instituições.

Outra diferença está no processo de inscrição, que é feito pelos responsáveis pedagógicos das unidades, e não diretamente pelos candidatos, como ocorre no Enem tradicional. Além disso, as regras de aplicação são adaptadas à realidade do sistema prisional, embora o conteúdo, a correção e a validade da prova sejam exatamente as mesmas.

TEMAS DA REDAÇÃO DO ENEM 2025

- Enem regular: "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira"

- Enem em Belém, Ananindeua e Marituba, no estado do Pará: "a valorização dos trabalhadores rurais no Brasil"

- Enem PPL e reaplicação: "a idade mínima para o trabalho como forma de proteção à infância".