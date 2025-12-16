RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Um acidente envolvendo um caminhão carregado e um automóvel deixou quatro mortos na manhã desta terça-feira (16) em Monte Azul Paulista (a 402 km de São Paulo). Três das vítimas eram irmãos.

O acidente ocorreu no quilômetro 421 da rodovia Armando de Sales Oliveira (SP-322), no distrito de Marcondésia, quando o caminhão tombou sobre o veículo Gol em que os homens estavam, de acordo com a polícia. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

Os quatro homens, que eram de Viradouro (a 384 km da capital paulista), morreram no local, e o veículo em que estavam ficou destruído. Eles se deslocavam para Olímpia, distante 76 quilômetros.

Morreram os irmãos Rafael Marques de Souza, 34, Maximiliano Marques de Souza, 29, e Rian Marques de Souza, 24, além de Roberto Lima da Silva, 73.

O caminhão estava carregado com uma carga de feijão. Além do motorista, havia mais uma pessoa a bordo, que não sofreram ferimentos.

Nas redes sociais, moradores de Viradouro e municípios vizinhos se solidarizaram com os familiares dos irmãos, e a prefeitura decretou luto oficial de três dias.

"Manifestamos nossa solidariedade e nossos mais sinceros sentimentos às famílias e aos amigos das vítimas, unidos em respeito, dor e oração neste momento tão difícil", diz a administração.

Rafael tinha como foto de destaque de um perfil numa rede social uma imagem de veículos trafegando numa rodovia com uma mensagem religiosa. "Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, e Ele tudo fará."