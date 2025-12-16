TH Joias também ficará detido em regime disciplinar diferenciado, com regras mais rígidas. Isso significa, entre diversas sanções, que ele terá que ficar em uma cela individual, e suas correspondências e visitas passarão a ser monitoradas.
A transferência de TH Jóias foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal na mesma ação que prendeu o desembargador Macário Ramos Júdice Neto, e que ocorre na sequência da prisão do ex-presidente da Assembléia Legislativa Rodrigo Bacelar.
O ex-deputado foi preso em setembro acusado de intermediar a compra e venda de armas para o Comando Vermelho, além de diversas ações de favorecimento à organização criminosa.
O parlamentar fluminense fazia parte da bancada do MDB na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, mas foi expulso do partido após sua prisão.
Vazamento
A Polícia Federal já tinha encontrado indícios de que Bacelar foi informado, antecipadamente, sobre a operação que prenderia TH Joias e alertou o ex-deputado para que ele conseguisse esconder provas.
Depois de examinar o celular de Bacelar, a PF encontrou indícios de que a fonte do vazamento tenha sido o desembargador Macário Ramos Júdice Neto, relator do processo.
A decisão de transferir TH Joias para o regime diferenciado no sistema penitenciário federal atende a pedidos da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República.
A PF afirmou em sua representação que outros investigados presos na mesma ação já foram enviados para presídios federais, e que "há uma evidente contradição", já que não houve a inclusão de Th Joias, classificado como "um dos líderes do grupo e parte integrante de seu núcleo político".
Braço político do CV
A PGR foi favorável à representação, por considerar que a transferência e a inclusão do ex-deputado no regime disciplinar diferenciado são medidas proporcionais e adequadas, que visam à preservação da integridade do custodiado e do interesse da segurança pública".
A Procuradoria declarou ainda que Thiego Raimundo dos Santos Silva "desponta como o braço político da organização criminosa, conectando o crime organizado às instituições do Estado, dado o seu papel crucial nos assombrosos eventos criminais investigados"
Tags:
Alerj | Presídio Federal | Rodrigo Bacelar | Secretaria de Estado de Administração Penitenciári | TH Jóias