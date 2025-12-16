SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos na tarde desta terça-feira (16). Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura, as áreas de chuva foram formadas pela aproximação de uma frente fria.

Também nesta tarde, a Defesa Civil estadual enviou para a população um alerta de condições severas por chuvas fortes, raios, vento e granizo.

A tendência é que, nos próximos dias, os ventos úmidos que passam a soprar do oceano ainda provoquem nebulosidade, chuviscos e declínio das temperaturas.

Nas próximas horas, a frente fria se afasta, diz o CGE. Entretanto, seus efeitos ainda devem causar muita nebulosidade, garoa e chuviscos ao longo do dia, o que tende a abaixar as temperaturas na capital.

Nesta quarta-feira (17), os termômetros variam entre mínimas de 17°C e máximas que não devem superar os 21°C.

A quinta-feira (18) deve apresentar sol entre nuvens e temperaturas em gradativa elevação no decorrer do dia. As mínimas oscilam em torno dos 17°C, enquanto as máximas podem chegar aos 24°C. Não há previsão de chuva.