SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) acusa a Enel de descumprir um plano anual de poda de árvores. A prefeitura e a empresa estão em pé de guerra diante das sucessivas crises com a falta de energia na capital.

Em nota publicada nesta terça-feira (16), a gestão Nunes diz que a Enel se comprometeu a podar 282.271 árvores, mas executou apenas 11% da promessa -foram 31.945 podas.

"O resultado é pífio e comprova a falta de compromisso da concessionária e o péssimo serviço prestado à população de São Paulo", afirma nota enviada pela prefeitura.

A administração também afirma ter feito 162 mil podas e 13 mil remoções de árvores desde o começo do ano.

Em uma guerra de narrativas, a Enel costuma culpar a prefeitura pela qualidade no serviço de poda das árvores, o que danifica a fiação em eventos climáticos.

Por regra, a prefeitura é responsável pela política pública de arborização e realiza podas fora da zona de risco elétrico. Já a Enel, segundo um convênio firmado em 2020, elabora o plano anual de manejo de árvores em áreas controladas e de risco das instalações elétricas.

No momento em que as árvores entram em contato com rede elétrica, a concessionária é notificada pela prefeitura e tem até 90 dias para fazer a poda.

À coluna da jornalista Mônica Bergamo, Henrique Ávila, sócio do Bermudes Advogados e representante da Enel, afirmou que a crise decorre de falhas da gestão municipal, sobretudo na manutenção e poda de árvores.

"O prefeito age como o marido traído que coloca a culpa no sofá. Ele que assuma suas responsabilidades e reconheça que o caos se instalou em razão do não cumprimento das suas obrigações de podas de árvores", afirmou Ávila.