Três filmes brasileiros avançaram mais uma etapa na seleção para serem indicados ao Oscar 2026: O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, está entre os concorrentes a Melhor Filme Internacional; Apocalipse nos Trópicos, de Petra Costa, foi incluído entre os 15 selecionados para Melhor Documentário de Longa-Metragem; e Amarela, de André Hayato Saito, permanece na categoria de Curta-Metragem em Live Action.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira (16) as listas de finalistas em 12 categorias para a 98ª edição do Oscar, cuja cerimônia de premiação será exibida no dia 15 de março de 2026.

Brasileiros concorrem ainda ainda na categoria de Melhor Direção de Elenco (Casting), com Kleber Mendonça Filho, por seu trabalho em O Agente Secreto, e em Cinematografia, com Adolpho Veloso, diretor de fotografia que está em Train Dreams (Sonhos de Trem).

Foram divulgadas nesta terça-feira listas de finalistas em 12 categorias:

Curta-metragem de animação;

Casting;

Cinematografia;

Documentário;

Documentário Curta-Metragem;

Melhor Filme Internacional;

Curta-Metragem Live Action;

Maquiagem e Penteado;

Música (Trilha Sonora Original);

Música (Canção Original);

Som;

Efeitos Visuais.