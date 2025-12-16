RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Diálogos ocorridos de outubro a dezembro de 2025 e recuperados dos aparelhos do então presidente da Alerj (Asssembleia Legislativa do Rio de Janeiro), Rodrigo Bacellar, mostram um vínculo de intimidade com o juiz federal Macário Judice Neto, preso nesta terça-feira (16).
As conversas constam na representação feita pela Polícia Federal ao MPF (Ministério Público Federal).
Macário foi preso nesta terça (16) sob suspeita de irregularidades envolvendo a condução do caso do ex-deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos, TH Joias -que responde por suposta ligação com o Comando Vermelho. O magistrado, relator do caso, teria avisado Bacellar da operação que, por sua vez, teria comunicado TH. As defesas negam.
Leia abaixo trechos das conversas captadas. A grafia original foi mantida.
Confira as conversas captadas
(19 e 20 de Outubro de 2025): "Te amo"
MACARIO JUDICE: Te amo ?
RODRIGO BACELLAR: Deus te abençoe irmão
RODRIGO BACELLAR: Sou teu fã
MACARIO JUDICE: Bom dia (emoji de sorriso)
MACARIO JUDICE: Recíproco
MACARIO JUDICE: Aguardo sua agenda
MACARIO JUDICE: Quero lhe desejar muitas bênçãos nos exames que fará hoje
(23 de Outubro de 2025): "Amizade para a vida"
MACARIO JUDICE: Bom dia (emoji de sol) irmão
MACARIO JUDICE: O gov me ligou! Falamos hj
RODRIGO BACELLAR: Vc é irmão de vida
RODRIGO BACELLAR: Não se desgaste por nada pq o melhor não temos irmão que é amizade pra vida e reciprocidade
MACARIO JUDICE: Me liga Foi positiva a conversa
(26 e 27 de Outubro de 2025): "Irmão"
MACARIO JUDICE: Opa boa tarde querido Presidente
MACARIO JUDICE: Aguardo a mensagem
MACARIO JUDICE: Prezado irmão! Boa tarde! Pode me ligar, assim que possível?
RODRIGO BACELLAR: To resolvendo um problema do meu pai aqui e campos e te ligo qd acabar irmão
MACARIO JUDICE: Ok irmão
(30 de Outubro de 2025): "Vai viajar?"
RODRIGO BACELLAR: Fala meu irmão de vida
RODRIGO BACELLAR: Tudo na paz
MACARIO JUDICE: Opa meu querido irmão Tudo bem Estou em sessão Quer que ligue no intervalo?
RODRIGO BACELLAR: Não precisa irmão
RODRIGO BACELLAR: Falamos mais tarde
RODRIGO BACELLAR: Só pra saber se tá bem e se vai viajar ou ficar por aqui
RODRIGO BACELLAR: Mais tarde falamos sem pressa
MACARIO JUDICE: Te ligo
(2 de Novembro de 2025): Sem ciúme
MACARIO JUDICE (Áudio): Meu querido presidente irmão, tudo bem? Boa tarde! Uai, eu sou teimoso eu sabia que cê não ia atender, mas tentei tá? Quero saber notícia do seu pai, está tudo bem? Quando puder me liga saudade de falar contigo tá? Trocar umas ideias. Um forte abraço meu irmão querido.
RODRIGO BACELLAR: Tá tudo ótimo graças a Deus irmão
RODRIGO BACELLAR: Já fez exame já tirou pólipo mas médico disse tá tudo no controle
MACARIO JUDICE: Vai dar certo! Já deu!
Acabei de falar com Caio
RODRIGO BACELLAR: Helinho ontem me chamou pra beber e eu disse pra ele não ter ciúme e te chamar pq bebemos nos três (emojis de rindo chorando)
RODRIGO BACELLAR: Tá tudo bem ???
MACARIO JUDICE: Kkkkk Ele tem patente menor rsrs
MACARIO JUDICE: Tudo ótimo
(4 de Novembro de 2025): Discussão política
RODRIGO BACELLAR: Merda de Homem
MACARIO JUDICE: Irmão lamentável esse momento! Penso que separados serão vulneráveis Para sair como candidato precisará da ALERJ
MACARIO JUDICE: Depois da sessão vou te ligar
RODRIGO BACELLAR: Se ele quiser me enfrentar bebo sangue dele irmão
RODRIGO BACELLAR: Sou da roça amo brigar com peixeira na mão
MACARIO JUDICE: Evitemos esse embate
RODRIGO BACELLAR: Só te mandei pra te mostrar que ele ama ser vítima e o mundo é o culpado ele sempre inocente
MACARIO JUDICE: Foque em BsB hj
MACARIO JUDICE: Obg pela confiança
RODRIGO BACELLAR: Vc eu levo pro caixão meu irmão nunca duvide disso
MACARIO JUDICE: Mas pensemos juntos Não verbalize nada agora
RODRIGO BACELLAR: Jamais
RODRIGO BACELLAR: To apenas desabafando com meu irmão Macario
RODRIGO BACELLAR: Estamos velhos pra passar recibo
MACARIO JUDICE: Claro Mas nós que temos personalidade forte temos que ter calma e sabedoria O jogo está iniciando
MACARIO JUDICE: Vc é faixa preta (emoji de kimono)
(30 de Novembro de 2025): Ingressos para o Flamengo
MACARIO JUDICE: Irmão querido boa tarde! Como tem passado? Diga-me uma coisa, vc consegue 4 ingressos para o jogo do Falamengo x Ceará?
RODRIGO BACELLAR: Nem que eu arrebente o portão darei um jeito (emojis de chorando de rir)
MACARIO JUDICE: Kkkkk
RODRIGO BACELLAR: Tenho juízo meu Padrinho
MACARIO JUDICE (Áudio): Na verdade, deixa eu te explicar, o meu irmão Rodrigo que é seu xará, Rodrigo Judice, está indo com meu meu sobrinho, filho dele, o Fernandinho a esposa entendeu? E mais assim, acho que o sobrinho também dela. E eu queria, eles são flamenguistas doentes, então eu queria ver se eu consigo atender ao meu sobrinho na verdade, que é o Fernandinho que fica, que está aqui me perturbando a paciência. Você querido, tá tudo bem? Eu retornando no Rio, a gente precisa sentar cara, nós temos que sentar pra bater um papo. Eu estaria dia 11 tá? Mas assim se você não conseguir deixa pra lá tá meu amigo eu sei que deve tá uma procura terrível né? Esse jogo de Ceará com o Flamengo quarta-feira, mas tamos junto tá? Qualquer coisa cê me avisa aqui. Um beijo grande e um excelente domingo pra vocês
RODRIGO BACELLAR (Áudio): Meu irmão, fica tranquilo que eu vou dar meu jeito ta? Amanhã eu vou saber a carga que eu tenho exata que a SUDERJ vai me informar. Eu não vou mesmo, eu sempre fico de casa, entendeu? Eu gosto de ver jogo quieto, então tão resolvidos, vou dar um jeito, amanhã até o fim do dia eu te dou um jeito. Dia 11 também, quando você chegar vamos falar, tá? Pode ficar despreocupado.
MACARIO JUDICE: Obrigado (emoji de mãos rezando)
(2 de Dezembro de 2025): Sempre que precisar, estou aqui
MACARIO JUDICE (Áudio): Meu irmão querido, desculpa a demora em te dar resposta, mas deu tudo certo lá o meu irmão conseguiu tá. Fica na paz muito obrigado você sempre muito positivo e foi bom também que eu não te ocupei né, (inaudível) Fica mais sobra os ingressos pra vocês tá?
MACARIO JUDICE: Semana que vem estou chegando aí pra gente sentar. Forte abraço!
MACARIO JUDICE: Seremos campeões amanhã amém
RODRIGO BACELLAR: Te amo meu irmão
RODRIGO BACELLAR: Sempre que precisar to aqui pra qq parada em especial na hora ruim
MACARIO JUDICE: Tenho certeza