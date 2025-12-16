RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Diálogos ocorridos de outubro a dezembro de 2025 e recuperados dos aparelhos do então presidente da Alerj (Asssembleia Legislativa do Rio de Janeiro), Rodrigo Bacellar, mostram um vínculo de intimidade com o juiz federal Macário Judice Neto, preso nesta terça-feira (16).

As conversas constam na representação feita pela Polícia Federal ao MPF (Ministério Público Federal).

Macário foi preso nesta terça (16) sob suspeita de irregularidades envolvendo a condução do caso do ex-deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos, TH Joias -que responde por suposta ligação com o Comando Vermelho. O magistrado, relator do caso, teria avisado Bacellar da operação que, por sua vez, teria comunicado TH. As defesas negam.

Leia abaixo trechos das conversas captadas. A grafia original foi mantida.

Confira as conversas captadas

(19 e 20 de Outubro de 2025): "Te amo"

MACARIO JUDICE: Te amo ?

RODRIGO BACELLAR: Deus te abençoe irmão

RODRIGO BACELLAR: Sou teu fã

MACARIO JUDICE: Bom dia (emoji de sorriso)

MACARIO JUDICE: Recíproco

MACARIO JUDICE: Aguardo sua agenda

MACARIO JUDICE: Quero lhe desejar muitas bênçãos nos exames que fará hoje

(23 de Outubro de 2025): "Amizade para a vida"

MACARIO JUDICE: Bom dia (emoji de sol) irmão

MACARIO JUDICE: O gov me ligou! Falamos hj

RODRIGO BACELLAR: Vc é irmão de vida

RODRIGO BACELLAR: Não se desgaste por nada pq o melhor não temos irmão que é amizade pra vida e reciprocidade

MACARIO JUDICE: Me liga Foi positiva a conversa

(26 e 27 de Outubro de 2025): "Irmão"

MACARIO JUDICE: Opa boa tarde querido Presidente

MACARIO JUDICE: Aguardo a mensagem

MACARIO JUDICE: Prezado irmão! Boa tarde! Pode me ligar, assim que possível?

RODRIGO BACELLAR: To resolvendo um problema do meu pai aqui e campos e te ligo qd acabar irmão

MACARIO JUDICE: Ok irmão

(30 de Outubro de 2025): "Vai viajar?"

RODRIGO BACELLAR: Fala meu irmão de vida

RODRIGO BACELLAR: Tudo na paz

MACARIO JUDICE: Opa meu querido irmão Tudo bem Estou em sessão Quer que ligue no intervalo?

RODRIGO BACELLAR: Não precisa irmão

RODRIGO BACELLAR: Falamos mais tarde

RODRIGO BACELLAR: Só pra saber se tá bem e se vai viajar ou ficar por aqui

RODRIGO BACELLAR: Mais tarde falamos sem pressa

MACARIO JUDICE: Te ligo

(2 de Novembro de 2025): Sem ciúme

MACARIO JUDICE (Áudio): Meu querido presidente irmão, tudo bem? Boa tarde! Uai, eu sou teimoso eu sabia que cê não ia atender, mas tentei tá? Quero saber notícia do seu pai, está tudo bem? Quando puder me liga saudade de falar contigo tá? Trocar umas ideias. Um forte abraço meu irmão querido.

RODRIGO BACELLAR: Tá tudo ótimo graças a Deus irmão

RODRIGO BACELLAR: Já fez exame já tirou pólipo mas médico disse tá tudo no controle

MACARIO JUDICE: Vai dar certo! Já deu!

Acabei de falar com Caio

RODRIGO BACELLAR: Helinho ontem me chamou pra beber e eu disse pra ele não ter ciúme e te chamar pq bebemos nos três (emojis de rindo chorando)

RODRIGO BACELLAR: Tá tudo bem ???

MACARIO JUDICE: Kkkkk Ele tem patente menor rsrs

MACARIO JUDICE: Tudo ótimo

(4 de Novembro de 2025): Discussão política

RODRIGO BACELLAR: Merda de Homem

MACARIO JUDICE: Irmão lamentável esse momento! Penso que separados serão vulneráveis Para sair como candidato precisará da ALERJ

MACARIO JUDICE: Depois da sessão vou te ligar

RODRIGO BACELLAR: Se ele quiser me enfrentar bebo sangue dele irmão

RODRIGO BACELLAR: Sou da roça amo brigar com peixeira na mão

MACARIO JUDICE: Evitemos esse embate

RODRIGO BACELLAR: Só te mandei pra te mostrar que ele ama ser vítima e o mundo é o culpado ele sempre inocente

MACARIO JUDICE: Foque em BsB hj

MACARIO JUDICE: Obg pela confiança

RODRIGO BACELLAR: Vc eu levo pro caixão meu irmão nunca duvide disso

MACARIO JUDICE: Mas pensemos juntos Não verbalize nada agora

RODRIGO BACELLAR: Jamais

RODRIGO BACELLAR: To apenas desabafando com meu irmão Macario

RODRIGO BACELLAR: Estamos velhos pra passar recibo

MACARIO JUDICE: Claro Mas nós que temos personalidade forte temos que ter calma e sabedoria O jogo está iniciando

MACARIO JUDICE: Vc é faixa preta (emoji de kimono)

(30 de Novembro de 2025): Ingressos para o Flamengo

MACARIO JUDICE: Irmão querido boa tarde! Como tem passado? Diga-me uma coisa, vc consegue 4 ingressos para o jogo do Falamengo x Ceará?

RODRIGO BACELLAR: Nem que eu arrebente o portão darei um jeito (emojis de chorando de rir)

MACARIO JUDICE: Kkkkk

RODRIGO BACELLAR: Tenho juízo meu Padrinho

MACARIO JUDICE (Áudio): Na verdade, deixa eu te explicar, o meu irmão Rodrigo que é seu xará, Rodrigo Judice, está indo com meu meu sobrinho, filho dele, o Fernandinho a esposa entendeu? E mais assim, acho que o sobrinho também dela. E eu queria, eles são flamenguistas doentes, então eu queria ver se eu consigo atender ao meu sobrinho na verdade, que é o Fernandinho que fica, que está aqui me perturbando a paciência. Você querido, tá tudo bem? Eu retornando no Rio, a gente precisa sentar cara, nós temos que sentar pra bater um papo. Eu estaria dia 11 tá? Mas assim se você não conseguir deixa pra lá tá meu amigo eu sei que deve tá uma procura terrível né? Esse jogo de Ceará com o Flamengo quarta-feira, mas tamos junto tá? Qualquer coisa cê me avisa aqui. Um beijo grande e um excelente domingo pra vocês

RODRIGO BACELLAR (Áudio): Meu irmão, fica tranquilo que eu vou dar meu jeito ta? Amanhã eu vou saber a carga que eu tenho exata que a SUDERJ vai me informar. Eu não vou mesmo, eu sempre fico de casa, entendeu? Eu gosto de ver jogo quieto, então tão resolvidos, vou dar um jeito, amanhã até o fim do dia eu te dou um jeito. Dia 11 também, quando você chegar vamos falar, tá? Pode ficar despreocupado.

MACARIO JUDICE: Obrigado (emoji de mãos rezando)

(2 de Dezembro de 2025): Sempre que precisar, estou aqui

MACARIO JUDICE (Áudio): Meu irmão querido, desculpa a demora em te dar resposta, mas deu tudo certo lá o meu irmão conseguiu tá. Fica na paz muito obrigado você sempre muito positivo e foi bom também que eu não te ocupei né, (inaudível) Fica mais sobra os ingressos pra vocês tá?

MACARIO JUDICE: Semana que vem estou chegando aí pra gente sentar. Forte abraço!

MACARIO JUDICE: Seremos campeões amanhã amém

RODRIGO BACELLAR: Te amo meu irmão

RODRIGO BACELLAR: Sempre que precisar to aqui pra qq parada em especial na hora ruim

MACARIO JUDICE: Tenho certeza