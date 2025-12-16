SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O número de mortes de motociclistas na cidade de São Paulo teve queda de 21,4% no mês de novembro na comparação com o mesmo período de 2024, passando de 28 em 2024 para 22 agora. No acumulado do ano, também houve uma diminuição de 1,4% (425 contra 419).

Esses dados são do Infosiga, sistema estadual de monitoramento da letalidade no trânsito, divulgado nesta terça-feira (16) pelo Detran-SP (departamento de trânsito).

Ainda na capital paulista, houve queda no número de óbitos por carro e por bicicleta. No acumulado do ano, as vítimas que usavam carro passaram de 90 no ano passado para 78 este ano, queda de 13,3%. Nas bicicletas, os números foram de 42 para 33, ou 21,4% a menos.

A única estatística que mostrou um crescimento consistente foi o de pedestres, principalmente, devido a atropelamentos. Comparando os dados de novembro, foram 35 óbitos este ano contra 29 no ano passado, uma alta de 20,6%. No acumulado do ano, desde janeiro, o aumento foi de 3,44%, passando de 348 para 360.

Considerando as mortes em todas as modalidades de transporte no município de São Paulo, o Infosiga mostrou uma queda de 10,7% no acumulado do ano, passando de 1.028 de janeiro a novembro de 2024 para 918 no mesmo período deste ano.

Já na comparação entre os meses de novembro, houve um aumento de 2,8%: de 70 para 72 óbitos.

No estado de São Paulo, o Infosiga registrou queda de 4,5% no número de mortes no trânsito em novembro deste ano. Foram 446 óbitos contra 467 em novembro de 2024. No acumulado de janeiro a novembro, a redução é de 1,7%, com 5.514 mortes em 2025 frente a 5.611 no mesmo período do ano passado.

Nas estatísticas por modalidade, o número de óbitos por moto também apresentou queda, indo de 216 para 171, ou 20,8%. No acumulado do ano também houve diminuição de 0,7% (de 2.394 para 2.377).

Entre os carros, houve um aumento de 6,8% de novembro de 2024 para o de 2025 (de 103 para 110). No acumulado do ano, porém, o número caiu de 1.230 para 1.175 (4,5%).

Para explicar os dados do Infosiga, que mostram uma tendência de queda nos óbitos principalmente entre carros e motos, o Detran-SP destaca, em nota à reportagem, que "intensificou o combate à alcoolemia com aumento de 121% nas operações e 98% nas abordagens de condutores de janeiro a novembro de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024. Além disso, nesses 11 meses, o Detran-SP realizou cerca de 2.700 ações educativas, atingindo aproximadamente 750 mil pessoas, com foco nos públicos mais vulneráveis no trânsito".

O órgão estadual informa ainda que o governo estadual lançará o primeiro Plano Estadual de Segurança Viária (PSV-SP), com a meta de reduzir pela metade o número de óbitos até 2030.

"As ações, que envolvem gestão de velocidade, fiscalização e vias seguras, serão reforçadas pela nova versão do Programa Respeito à Vida (PRaVida), apresentado nesta segunda-feira (15). Com investimento e capacitações, o programa prestará apoio aos municípios a tornarem o trânsito mais seguro", finalizou a nota.