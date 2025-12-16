A eleição foi definida nesta segunda-feira (15) e teve Alonso Millán, do Canal 22 do México, eleito como vice-presidente. O brasileiro Flávio Gonçalves, diretor-geral da TVE Bahia, também compõe o Conselho Diretor.
A EBC assume a presidência pró-tempore da TAL para o ano de 2026 como resultado do protagonismo do Brasil no cenário internacional com a presidências pró-tempore do G20, BRICS, Mercosul e a realização da COP30, além certamente da força e o protagonismo que a EBC acumulou nos últimos meses pelo trabalho de transmissão desses eventos e os demais resultados expressivos alcançados nesta gestão, destaca Bráulio Ribeiro.
A TAL tem como principal objetivo o intercâmbio de conteúdos e experiências e a realização de coproduções, contando com a participação de mais de 148 canais de televisão representados. A rede é um espaço para coprodução, intercâmbio e fortalecimento da comunicação pública na região.
É a primeira vez que um canal brasileiro assume a presidência da Rede.
Veja abaixo a composição do Conselho Diretor da TAL para o mandato de 2026:
Presidente: Braulio Ribeiro - EBC - Brasil
Vice-Presidente: Alonso Millán - Canal 22 - México
Conselho diretor
Flávio Gonçalves - TV Bahia Brasil
Claudia Ducatenzeiler Mundo U Argentina
Renata Turrent - Canal Once México
Amanda Jaimes - Telecafé Colômbia
Mariana Hidalgo - TVN Chile
Eilen Juanola - Cubavisión Cuba
Dustin Guerra - SERTV Panamá
