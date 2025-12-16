RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Flávia Ferraço Lopes Júdice, esposa do juiz federal Macário Júdice Neto, trabalhou na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro) até o início de novembro deste ano, ligada ao presidente da Casa, Rodrigo Bacellar (União).

O juiz federal é relator do caso que investiga o ex-deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos, conhecido como TH Joias, no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Júdice Neto foi preso nesta terça (16), na segunda fase da Operação Unha e Carne, que apura a atuação de agentes públicos no vazamento de informações sigilosas. Ele foi detido em sua residência, na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio de Janeiro.

A ordem de prisão foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

Bacellar, preso por suspeita de vazar a operação para TH, cumpre medidas cautelares após ser solto pelo plenário da Alerj. Ele nega as acusações.

Flávia exercia o cargo de assessor 9 e atuava na diretoria-geral da presidência da Alerj. A exoneração ocorreu a pedido dela, conforme ato da mesa diretora assinado em 6 de novembro e publicado no Diário Oficial. Em outubro, ela recebeu R$ 8.200 líquidos, de acordo com a folha de pagamento.

A casa do juiz federal e de Flávia no Espírito Santo foi alvo de busca e apreensão.

Procurada, a defesa do magistrado por meio do escritório Fernando Fernandes, afirmou que ela estava na residência quando ocorreu a busca e a apreensão, mas que não foi alvo dos mandados. Ainda segundo a defesa, não há informações, nos documentos que eles tiveram acesso, de que Flávia seja investigada.

Em relação ao juiz federal, a defesa afirma que "o ministro Alexandre de Moraes foi induzido a erro ao determinar a medida extrema".

Os advogados afirmam ainda que não foi disponibilizada a cópia da decisão que decretou a prisão "obstando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa". Fernandes afirma que apresentará os esclarecimentos nos autos e vai pedir a imediata soltura de Júdice Neto.