SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciar nesta terça-feira (16) que vai dar início ao processo para romper o contrato com a Enel em São Paulo, as dúvidas que surgem são como é realizado esse processo e quanto tempo ele demoraria.

Especialistas ouvidos pela Folha afirmam que o governo terá dificuldade para concluir o processo, ainda mais para evitar risco político em relação ao sistema regulatório no Brasil.

Isso porque a caducidade, ou rescisão contratual da concessão, é uma medida extrema e deve ser aplicada quando há clara demonstração de que a empresa é incapaz de fornecer o serviço dentro do acertado em contrato.

Quando é possível pedir a caducidade do contrato de uma concessionária?

A caducidade é uma medida extrema, para ser aplicada quando há clara demonstração de que a empresa é incapaz de fornecer o serviço dentro do acertado em contrato. O contrato prevê que a caducidade deve ser precedida de processo administrativo para a verificação das infrações, e a concessionária terá amplo direito de defesa e garantia de que será indenizada pelos investimentos que fez caso perca a concessão.

Quanto tempo levaria o processo de caducidade?

Uma possível retirada definitiva da Enel levaria até um ano. O protocolo é previsto na Lei de Concessões e depende apenas do aval da diretoria da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).

Qual a diferença entre encampação e caducidade de concessões?

A encampação ocorre quando a União decide retomar os serviços antes do término do contrato, sendo que nesse caso a concessionária deve receber indenização. Já a caducidade é a extinção do contrato antes do prazo em caso de descumprimento grave das obrigações pela concessionária.

Quais são os prazos da Aneel durante o processo de caducidade?

A Aneel teria 30 dias para iniciar um inquérito administrativo e 180 dias para concluí-lo. Ao final da investigação, conduzida por técnicos do órgão, a concessão pode ser denunciada ao Ministério de Minas e Energia ou devolvida, dependendo do resultado das diligências.

O governo federal também pode decretar a intervenção na Enel para que a Aneel tenha mais liberdade durante o inquérito administrativo. Essa decisão, porém, precisa da aprovação do Congresso Nacional.

Como funciona o rito na Aneel para o rompimento de contrato com a Enel?

O corpo técnico da agência divulga um parecer com as acusações. A concessionária então é chamada para se defender em cerca de 20 dias. Depois, há nova análise técnica com elementos de defesa, e uma medida é proposta: recomendar a caducidade ao Ministério de Minas e Energia ou extinguir o processo.

Quem assina a rescisão contratual com a concessionária?

Após a análise e processo administrativo da Aneel concluir pela necessidade da rescisão, é o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, quem expede o decreto efetivando o término do contrato.

O que acontece se a concessão for interrompida?

Caso a concessão seja interrompida, caberia ao governo federal assumir o serviço na cidade ou indicar de maneira emergencial uma nova empresa para a função até a realização de uma licitação. Outra possibilidade é a Enel apresentar uma empresa, como acionista, que ficaria responsável pelo contrato, desde que o governo concorde com a transferência e seja convencido de que a nova empresa tenha condições e qualificações para prestar o serviço.

A Enel pode recorrer?

Sim. Depois da decisão da agência, a Enel ainda poderia questionar a ação na Justiça, em caso de prejuízo.

Até quando vai o contrato atual com a Enel São Paulo?

O contrato de concessão da energia em São Paulo foi firmado em 1998 com a então Eletropaulo, atual Enel. Ele tem duração até 2028.

A Aneel já pediu o fim de contrato com outra operadora de energia?

Sim. Desde a criação da Aneel, em 1996, a autarquia pediu caducidade de contratos apenas duas vezes. Em 2007, recomendou fim da concessão da CEA (Companhia Energética do Amapá). Em 2023, da Amazonas Energia S.A.


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se