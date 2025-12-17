SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Defesa Civil do Estado de São Paulo e o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiram nesta terça-feira (16) um alerta laranja, de perigo, para chuva forte, com raios e queda de granizo, na Grande São Paulo, litoral norte, sul e Baixada Santista durante esta quarta-feira (17).

De acordo com os institutos de meteorologia, uma frente fria vinda do oceano chegou ao estado trazendo chuva severa. Ao longo da tarde, a previsão é que o avanço da frente pela costa paulista deva intensificar a instabilidade, favorecendo a ocorrência de temporais de forma generalizada, acompanhados de raios e rajadas de vento.

Os maiores volumes de chuva são esperados na faixa litorânea, especialmente na Baixada Santista e litoral norte, onde os acumulados elevam o risco para alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra. Nesta terça, a região já sofreu com um temporal. Em São Sebastião, por exemplo, choveu 146 mm em 12 horas na estação de Toque-Toque Pequeno.

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo destaca que a frente fria se afasta da Grande São Paulo no decorrer do dia, mas os ventos úmidos do oceano ainda causam muita nebulosidade, garoa e chuviscos, o que deve amenizar as temperaturas.

A previsão é que os termômetros marquem 15°C na madrugada e máxima de 22°C à tarde. Em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, a mínima prevista é de 12°C e a máxima, de 17°C. A temperatura só volta a subir, de acordo com a meteorologia, na sexta-feira (19).

Nas outras regiões do estado, segundo o Inmet, o cenário será semelhante ao da capital, com previsão de pancadas isoladas de chuva a qualquer hora do dia. Em relação à temperatura, ela deve ficar mais amena nesses locais também, com máximas de 22°C em Sorocaba e 26°C em Ribeirão Preto e Presidente Prudente.

Nessa região central do estado, o alerta do Inmet é amarelo, de perigo potencial, para vendaval, com expectativa de rajadas de vento entre 40 km/h e 60 km/h.

Assim como o litoral paulista, todo o estado do Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais e do Espírito Santo devem receber grande volume de precipitação nesta quarta. Por isso, o Inmet emitiu um alerta vermelho, de grande perigo, justamente para essas regiões fora de São Paulo.

Para esses locais, que inclui a região serrada do Rio e a zona da mata mineira, a previsão é de chuva superior a 60 mm por hora ou acima de 100 mm por dia, o que gera grande risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas de risco.