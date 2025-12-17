SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os postes que erguem algumas das câmeras do programa Muralha Paulista, o sistema de monitoramento do governo estadual, tem uma aparência incomum em comparação com o concorrente Smart Sampa, da Prefeitura de São Paulo, e outros tantos pilares instalados pela cidade.

Aposta das gestões municipal e estadual como um trunfo contra o crime, o Smart Sampa e o Muralha Paulista vivem se resvalando em temas diversos e aquecendo os bastidores da política, com cada governo jogando holofote sobre seu filho.

Como exemplo, o Muralha Paulista ajudou policiais civis e militares a identificar o carro usado para atropelar e arrastar Tainara Souza Santos, 31, por cerca de 1 km na manhã de 29 de novembro. O autor foi preso. Dias depois, na manhã de domingo (7), o Smart Sampa registrou a fuga dos homens que roubaram obras de arte da Biblioteca Mário de Andrade. Um deles foi identificado e detido.

Enquanto a gestão Ricardo Nunes (MDB) é mais discreta com a segurança das câmeras, com a instalação de chapéu chinês contra furtos, a Polícia Militar inova cada vez mais contra os atos de vandalismo dos equipamentos que integram a malha do Muralha Paulista.

Postes na marginal Tietê, na altura do shopping D, no Canindé, região central, receberam arames farpados na tentativa de afugentar os vândalos. Em outros pontos na região central, a PM já fez a instalação de espinhos de metal. Em ambas as situações a aparência contrasta com outros pilares que erguem fios na cidade.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a concertina, como é chamado o arame com lâminas em formato de espiral, não possui custos extras.

"Os equipamentos foram instalados por empresa contratada para a execução do serviço e não existe custo adicional pela estrutura para coibir atos de vandalismo", disse em nota após questionamento sobre a proteção. Não foi informado quando o material passou a ser instalado em postes.

Em nota, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana afirmou não usar espinhos em postes das câmeras do Smart Sampa para evitar furtos e atos de vandalismo, no que se limita ao chapéu chinês.

"A manutenção, reparo ou substituição dos equipamentos do Smart Sampa são de responsabilidade do consórcio que implementou a plataforma, não havendo custo à gestão municipal".

Conforme a prefeitura, 40 mil câmeras estão operação em pontos estratégicos da cidade, sendo 20 mil câmeras públicas e 20 mil da iniciativa privada. "Desde sua implementação, o sistema de monitoramento inteligente já contribuiu para 2.504 prisões de foragidos da Justiça, a localização de 130 pessoas desaparecidas, 1.539 ocorrências envolvendo veículos e 3.650 prisões em flagrante".

Por outro lado, a gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse que as forças de segurança seguem empenhadas no enfrentamento à criminalidade em todas as regiões de São Paulo, incluindo o Canindé.

"Como resultado dos esforços empreendidos, na 1ª Delegacia Seccional (Centro), que abrange a área, os roubos em geral apresentaram queda de 16,65% de janeiro a outubro deste ano em comparação ao mesmo período do ano anterior. No total, 6.432 infratores foram presos ou apreendidos, totalizando 358 detenções a mais do que no mesmo período de 2024."