SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Duas pessoas morreram durante uma forte chuva que atingiu Ilhabela, no litoral de São Paulo, nesta terça-feira (16).

Um idoso de 78 anos morreu soterrado quando saiu para fechar o portão da casa. Um muro que dividia dois terrenos desmoronou na parte da noite na rua Deolino Mariano Leite, no bairro Zambumba, e deixou o homem sob escombros. Quando os socorristas chegaram, ele já estava sem vida.

Dois imóveis ao lado dele foram interditados. Segundo a Defesa Civil, a medida ocorreu para prevenir outros possíveis deslizamentos. Uma família foi para casa de conhecidos e a outra para um abrigo da prefeitura.

Um outro morador foi levado pela correnteza. Devido à elevação de uma cachoeira, a água fez um deck se desprender nos fundos da residência da vítima, que fica na avenida Faria Lima, bairro Branco. O Corpo de Bombeiros realizou buscas para encontrar o corpo do homem.