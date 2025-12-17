SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mais de 44 mil imóveis estão sem energia elétrica na Grande São Paulo na manhã desta quarta-feira (17) após novas chuvas desde esta terça-feira (16).

Em toda Grande São Paulo, são 44.530 clientes sem o serviço. Os dados são das 7h26 e da própria concessionária de fornecimento, a Enel. O valor aponta que cerca de 0,5% do território foi atingido.

Só na capital paulista, 28.491 pontos estão sem luz. Isso significa que 0,5% da região foi novamente abalada, ainda de acordo com informações da empresa.

Em Juquitiba, 10% dos imóveis foram impactados. O município foi o mais prejudicado de toda região metropolitana, com 1.821 locais de 17.893 sem energia elétrica.

A situação ocorre logo após um apagão vivido pela Grande São Paulo na última semana. Há oito dias, uma ventania provocada por um ciclone extratropical atingiu o estado, com ventos que se aproximaram de 100 km/h.

Na última quarta-feira, 2,2 milhões foram afetados. A Enel levou mais de cinco dias desde o início do apagão para restabelecer o sistema de energia, que entrou em normalidade a partir da segunda-feira.

O temporal entre ontem e hoje é causado por uma frente fria, e não mais por um ciclone, como da última vez. A previsão do tempo para São Paulo ontem era de instabilidade, com forte chuva, raios e rajadas de vento. A partir de hoje, as chuvas perdem força e o destaque passa a ser a diminuição das temperaturas.

ANEEL DEVE ROMPER CONTRATO DA ENEL EM SP

O governo federal irá romper contrato com a Enel após pedido da prefeitura e do governo estadual. O anúncio foi feito ontem pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) irá iniciar o processo de caducidade do contrato com a Enel, que vai até 2028, segundo Silveira. O ministro não respondeu, no entanto, quanto tempo irá durar esse processo até que a empresa seja substituída.

Governador declarou que situação da Enel em São Paulo é "insustentável". Para Tarcísio, a concessionária não tem mais condições de prestar serviço no estado.

Nunes diz ter apresentado documentos que demonstram a "ineficiência" da Enel na capital e em outros 23 municípios. "Se identificou, claramente, que a Enel não tem a estrutura e o compromisso para fazer frente às necessidades quando tem alguma situação adversa por conta das mudanças climáticas."