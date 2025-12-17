SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Duas pessoas morreram em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, em decorrência da forte chuva que atingiu o município na tarde desta quarta-feira (16).

De acordo com a Defesa Civil, um homem de 78 anos morreu depois de ser atingido por um muro que caiu sobre ele na rua Deolino Mariano Leite, no bairro Barra Velha. O muro dividia dois terrenos e não suportou o volume de água e lama. Dois imóveis foram interditados no local após vistoria da Defesa Civil. Uma família ficou desalojada e foi encaminhada para a casa de parentes. Outra família ficou desabrigada e foi levada para abrigo da prefeitura.

A elevação das águas de uma cachoeira criou forte correnteza na avenida Faria Lima, no bairro Água Branca. A força da água arrancou o deck que ficava nos fundos de uma residência, onde estava um morador. Ele foi levado pela correnteza e encontrado sem vida pelos bombeiros.

A registro de regiões alagadas e com falta de energia em razão da queda de árvores.

A prefeitura alertou que o solo está encharcado e há aumento do risco de deslizamentos, o que exige atenção redobrada de moradores e visitantes que circulam pela cidade.

As equipes da Defesa Civil estão nas ruas, diz a gestão municipal, em atendimento, monitorando todas as áreas classificadas como de risco e prestando o suporte necessário à população. A orientação é para que as pessoas evitem sair de casa sem necessidade durante o período de chuva intensa, observem sinais de instabilidade em encostas e acionem imediatamente a Defesa Civil em caso de emergência, pelo telefone 199.