SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Insatisfação de Lula, Tarcísio e Nunes pressiona Enel, STF tem 4 a 0 para derrubar marco temporal e outras notícias do dia para começar esta quarta-feira (17).

FALTA DE LUZ

Insatisfação simultânea de Lula, Tarcísio e Nunes com Enel apressa processo de caducidade. Ministro Silveira e governador Tarcísio vão encaminhar pedido formal à Aneel por encerramento do contrato.

POLÍTICA

Projeto de redução de penas perde apoio, e Senado avalia descartar texto da Câmara. Oposição quer aprovar logo proposta que beneficia Bolsonaro e apoiadores presos por 8 de Janeiro.

MARCO TEMPORAL

STF tem 4 a 0 para derrubar marco temporal e por conclusão de processos de demarcação. Ministros votaram de forma virtual em julgamento que acontece até quinta.

JUSTIÇA

Empresas distribuem R$ 100 bi em dividendo e ações gratuitas para se antecipar a imposto mínimo. Levantamento inclui pagamento em dinheiro e entrega de papéis resgatáveis a acionistas.

PETROBRAS

Plano para Braskem inclui renegociação de dívida e maior uso de gás natural. Segundo fontes, empresa não prevê converter dívida em ações como temem investidores.

ESTADOS UNIDOS

Trump ordena bloqueio de petroleiros sob sanção ao redor da Venezuela. Presidente dos EUA também classifica regime de organização terrorista e diz que país está 'completamente cercado'.

CULTURA

Conheça os melhores livros de 2025, segundo críticos convidados pela Folha de S.Paulo. Lista tem 40 lançamentos divididos em ficção e não ficção.

CULTURA

Obra de Tarsila do Amaral de R$ 250 mi vai parar no chão da casa de herdeiro do Itaú. Intimada pela Justiça, proprietária diz que a tela está segura.

CELEBRIDADES

Datena passa por cirurgia no coração em hospital de São Paulo e diz que era grave. Procedimento foi realizado no Hospital Sírio Libanês.