SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem está desaparecido após ser levado pela água das chuvas ontem a tarde em Guarulhos (SP).

A vítima dirigia uma Fiorino branca e teria tentado atravessar uma área alagada. O caso ocorreu por volta das 17h20 na rua Armazém, onde o nível de um córrego subiu, segundo o Corpo de Bombeiros.

O homem, que não teve a identidade divulgada, foi arrastado pela correnteza ao tentar sair do veículo. Moradores teriam relatado o que aconteceu aos socorristas, que chegaram quando ele já havia sido levado pelas águas.

O carro dele foi encontrado nas proximidades. Por meio da placa, os bombeiros entraram em contato com a proprietária, que informou que o automóvel estava em seu nome, mas era usado pelo sogro. Nora teria tentado ligar para ele, mas sem sucesso.

Três equipes estão hoje próximo ao córrego para as buscas do homem. Uma moradora informou ao Bom Dia São Paulo que esta não é a primeira vez que acidentes ocorrem em torno do curso d'água, relatando que carros já teriam caído dentro dele.

Uma frente fria causou enxurrada em diversos municípios paulistas. A previsão do tempo para São Paulo ontem era de instabilidade, com forte chuva, raios e rajadas de vento. A partir de hoje, as chuvas perdem força e o destaque passa a ser a diminuição das temperaturas.