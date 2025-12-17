SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem desapareceu após o veículo que dirigia ser arrastado por uma enxurrada até um córrego, no bairro Taboão, em Guarulhos, na Grande São Paulo, na tarde de terça-feira (16). Havia chovido forte momentos antes.

O caso ocorreu por volta das 17h20, na rua Armazém.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma Fiorino branca foi levada pela força das águas depois de tentar passar pelo alagamento.

Moradores da região disseram que havia duas pessoas no carro, no entanto, até o momento, apenas uma família registrou desaparecimento. Os bombeiros, por meio da consulta da placa do veículo, entrou em contato com a proprietária do carro. Ela afirmou que o utilitário é usado por seu sogro, que não estava respondendo as mensagens e ligações.

O carro foi localizado no córrego, mas sem nenhum ocupante.

Os bombeiros iniciaram os trabalhos na tarde desta terça, encerraram na madrugada, e retomaram as buscas na manhã desta quarta-feira (17). Os agentes margeiam o córrego, que passa por baixo de diversas casas e deságua no rio Tietê.

A forte chuva que atingiu diversas regiões do estado deixou dois mortos em Ilhabela, no litoral norte, onde foram registrados 154 mm de chuva.

Segundo a Defesa Civil, desde o início do mês foram contabilizadas sete mortes no estado em decorrência da chuva.

MORTES

10.dez.25 - Campos do Jordão: homem morreu em deslizamento

10.dez.25 - São Paulo: mulher morreu após ser atingida por muro que caiu

12.dez.25 - Guarulhos: mulher em atingida por queda de árvore

13.dez.25 - Juquitiba: homem morreu eletrocutado

14.dez.25 - Bauru: homem escorregou e caiu em rio

16.dez.25 - Ilhabela: homem morreu soterrado na queda de muro

16.dez.25 - Ilhabela: homem morreu arrastado por correnteza