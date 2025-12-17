SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Defesa Civil de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, acionou na manhã desta quarta-feira (17) as sirenes para alertar a população sobre as fortes chuvas que atingem a cidade.

As aulas da rede municipal foram suspensas. As unidades escolares que são pontos de apoio permanecem abertas para atendimento da população que mora em áreas de risco.

Algumas ruas estão interditadas por conta de alagamentos e inundações. Carros também foram registrados sendo arrastados pela forte correnteza. Foram registrados mais de 60 mm de chuva em apenas uma hora e 150 mm nas últimas 24 horas, segundo dados da Defesa Civil.

Moradores que vivem em áreas de risco estão sendo deslocados para locais seguros. A orientação das autoridades é de que essas pessoas se desloquem para o ponto de apoio mais próximo por risco de deslizamentos.

Centro histórico tem ruas alagadas. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram as ruas da região central completamente inundadas, como a Praça do Pedro, ao lado da Rua do Imperador - considerada a principal via da cidade.

Defesa Civil diz que equipes monitoram os efeitos da chuva desde as 5h. "Promovemos avisos à população por meio das sirenes e abrimos pontos de apoio em regiões como Quitandinha, Thouzet, 24 de Maio, Vila Felipe, Alto da Serra e Independência. Também orientamos a suspensão do transporte público no 1º Distrito e o fechamento do comércio no Centro Histórico para proteger a população", afirmou o secretário de Defesa Civil, Guilherme Moraes.