SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Motoristas ficaram quase sete horas presos no trânsito após a rodovia Cônego Domênico, no litoral de São Paulo, alagar na tarde desta terça-feira (16).

O alagamento na rodovia teve início por volta das 17h. Ele foi causado por fortes chuvas na Baixada Santista e atingiu do km 264 ao 248 no sentido Cubatão e do km 264 ao 270 no sentido Guarujá.

O local foi quase totalmente bloqueado e os motoristas precisaram ficar parados por horas. A concessionária Ecovias informou que inicialmente conseguiu distribuir água aos usuários e colocou pontos de apoio operacional, mas que -com o passar do tempo- as equipes também começaram a ter dificuldades para trafegar.

A situação só foi normalizada por volta das 0h. Ainda de acordo com a empresa, a normalização começou a acontecer após o escoamento da água e a liberação gradual das faixas.

Um dos condutores conta ter levado sete horas para fazer um trajeto que costuma fazer em uma hora. O médico Luis Piovezani relatou ao UOL ter chegado ao trânsito por volta das 5h40, mas conseguido chegar em sua casa, no Guarujá, às 1h da manhã.

"Fiquei parado até meia-noite, em pânico e sem saber o que ia acontecer. As informações que recebia pelo Waze mostravam um risco de que só fosse resolver no dia de hoje pela manhã. Um horror, uma noite de horror, sem saber o que ia acontecer e que horas ia liberar", disse Luis Piovezani.

As chuvas no Litoral Norte foram ainda mais críticas do que na Baixada Santista. Segundo a Defesa Civil, a região recebeu em três horas chuva prevista para três semanas. Os acumulados em 24 horas também chamam a atenção: Ubatuba registrou 182 mm, São Sebastião 163 mm e Ilhabela 156 mm.

Duas mortes foram confirmadas em Ilhabela ontem. Um idoso de 78 anos morreu soterrado quando saiu para fechar o portão da casa e um muro desabou. Outro morador foi levado pela correnteza enquanto estava em um deck na sua casa, que se desprendeu devido à força da água.