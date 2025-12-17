SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de chuvas intensas com grau de perigo potencial válido entre a meia-noite de quinta-feira e a manhã de sexta-feira. O aviso abrange as regiões Centro-Oeste, Sudeste, Norte e Sul.

Segundo o órgão, são esperadas chuvas entre 20 mm e 50 mm por dia nessas regiões, com ventos de até 60 km/h. O risco de quedas de galhos, descargas elétricas, alagamentos e interrupções de energia é considerado baixo, mas não descartado.

A previsão do Inmet indica que a instabilidade é provocada por um canal de umidade que pode se transformar em uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). O sistema deve manter chuvas intensas por vários dias, sobretudo em áreas do Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

A região Sul terá chuvas intensas apenas no início da semana. Já o Nordeste segue sob tempo seco, com umidade relativa do ar abaixo de 30% em áreas da Bahia, Pernambuco e Ceará.

Mesmo com os temporais previstos, a previsão também inclui o frio atípico no Sul. As temperaturas devem cair com características de inverno, e há possibilidade de geada fraca e isolada nas áreas mais elevadas da Serra Gaúcha e Catarinense, entre a madrugada e o início da manhã.

O frio pode surpreender moradores e turistas em cidades como São Joaquim (SC), onde a média das mínimas em dezembro é de 12,4°C. A queda representa cerca de 5°C abaixo da média histórica, segundo o INMET. Em Vacaria (RS), os produtores rurais também devem registrar temperaturas até 4°C abaixo da média, o que, no entanto, não deve afetar a produção de maçã e hortaliças na região.