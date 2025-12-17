SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), disse nesta quarta-feira (17) que vai lutar para que não haja aumento real sobre a tarifa de ônibus.

"O ideal é manter a tarifa congelada. Se a gente não conseguir, que o aumento não passe da inflação [acumulada]", declarou.

A decisão ainda não está tomada, disse Nunes, que afirmou ainda não ter recebido as planilhas sobre o custo do transporte coletivo.

"Isso vai depender dos estudos que eles me trouxerem."

O levantamento é feito pela SPTrans e costuma ser entregue, de acordo com o prefeito, depois do dia 20 de dezembro.

A discussão também passa pelo governo do estado em razão da tarifa do metrô. Não são valores vinculados, declarou Nunes, "mas a gente senta para conversar até por uma questão de integração".

O titular do Executivo paulistano disse que também não há definição sobre eventual aumento do subsídio sobre a tarifa, mas sinalizou que a hipótese não está descartada.

"Vai depender desse estudo que eu vou receber. A gente ficou de 2021 a 2024 sem fazer reajuste. Quando fizemos, foi até menor do que a inflação do período", declarou.

Nunes disse, contudo, que isso passa também pela capacidade fiscal do município de arcar com um subsídio maior.

"Se tiver de aumentar o subsídio a gente aumenta, se houver capacidade no caixa, e se pudermos diminuir é bom porque usamos esses valores em outras áreas."