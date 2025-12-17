CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - As fortes chuvas que atingem Petropólis, na região serrana do Rio de Janeiro, desde a tarde desta terça-feira (16), provocam alagamentos de vias e deixam a cidade em estado de atenção. Carros chegaram a ser arrastados pela enxurrada e a prefeitura suspendeu as aulas da rede municipal.

Equipes do Corpo de Bombeiros fazem buscas na manhã desta quarta-feira (17) pelo ocupante de um carro que foi retirado do rio Palatino, na altura do túnel Extravasor, no Centro.

Um boletim da Defesa Civil municipal divulgado às 11h30 informou que há 19 ocorrências em função das chuvas, como deslizamentos, quedas de árvores e destelhamentos. Também foram registrados alagamentos e inundações em diversos pontos da cidade.

Após o início do temporal, a Defesa Civil emitiu o primeiro alerta ainda na tarde de terça, prevendo chuva moderada a forte, além de ventos intensos, por conta da passagem de uma frente fria no estado do Rio de Janeiro.

A chuva seguiu pela madrugada e às 5h30 desta quarta já acumulava 150 mm nas últimas 24 horas, segundo a Defesa Civil.

Às 5h53 houve um novo alerta via sistema Cell Broadcast para "alerta extremo para risco geológico" no São Sebastião e Alto Independência.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram carros sendo levados pela enxurrada em vias da cidade.

Às 7h11, o mesmo aviso se estendeu para a região do Vila Felipe (Campinho e Chácara da Flora), no Alto da Serra. Em seguida, alerta extremo para o risco de inundação da rua do Imperador.

Na manhã desta quarta a prefeitura decidiu suspender as aulas em toda a rede municipal de ensino, mas as escolas seguem abertas como pontos de apoio para atendimento da população que mora em áreas de risco. A circulação de ônibus chegou a ser suspensa na área do primeiro distrito em razão das vias alagadas.

A gestão municipal ainda pede que a população faça somente deslocamentos necessários, pois há pontos de alagamento pela cidade.