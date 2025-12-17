SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fuvest (Fundação Universitária para o Vestibular) anunciou mudanças nas próximas edições do exame que seleciona alunos para a USP (Universidade de São Paulo). No Vestibular 2027 ?aplicado em 2026?, a principal mudança ocorre na primeira fase. O número de questões de múltipla escolha será reduzido de 90 para 80, sem alteração no tempo total de prova.

Segundo a Fuvest, a medida tenta dar mais tempo para que os candidatos respondam perguntas, que passam a integrar conteúdos de diferentes áreas do conhecimento.

As mudanças na segunda fase começam a valer no Vestibular 2028, aplicado em 2027.

No primeiro dia, a prova passará a reunir conteúdos de linguagens e suas tecnologias, incluindo língua portuguesa e literatura, língua inglesa, arte e educação física. Nessa etapa, o candidato responderá a oito questões discursivas, em vez das dez atuais, além de produzir a redação.

No segundo dia da segunda fase, o número de questões será reduzido de 12 para 10. Também haverá diminuição no total de modelos de prova, que cairá de 22 para seis tipos, definidos de acordo com a carreira escolhida pelo candidato.

Confira as combinações:

- Matemática e suas tecnologias (10 questões em abordagem pura e/ou aplicada);

- Ciências da natureza e suas tecnologias (10 questões de biologia, física e química, em abordagem interdisciplinar ou isolada);

- Ciências humanas e sociais aplicadas (10 questões de filosofia, geografia, história e sociologia, em abordagem interdisciplinar ou isolada);

- Matemática e suas tecnologias (5 questões em abordagem aplicada) e ciências da natureza e suas tecnologias (5 questões em abordagem interdisciplinar ou isolada);

- Matemática e suas tecnologias (5 questões em abordagem aplicada) e ciências humanas e sociais aplicadas (5 questões em abordagem interdisciplinar ou isolada);

- Ciências da natureza e suas tecnologias (5 questões em abordagem interdisciplinar ou isolada) e ciências humanas e sociais aplicadas (5 questões em abordagem interdisciplinar ou isolada).

Ao longo de 2026, a Pró-Reitoria de Graduação da USP deve consultar as unidades para definir qual modelo de prova será adotado em cada carreira.

A Fuvest afirma que a relação será divulgada assim que o processo for concluído, para orientar a preparação dos candidatos com antecedência.

De acordo com o diretor-executivo da Fuvest, Gustavo Monaco, as mudanças dão continuidade às alterações aprovadas em 2024, que incluíram novos componentes curriculares, reformulação do programa da primeira fase e de parte da segunda fase, além da adoção de múltiplos gêneros textuais na redação.