SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O subtipo do vírus influenza A H3N2, conhecido como 'Gripe K', foi identificado em amostras do estado do Pará, segundo boletim divulgado pelo Ministério da Saúde em 12 de dezembro.

A detecção foi registrada no Informe Epidemiológico da Semana 49, elaborado pela pasta com base nos dados da vigilância laboratorial. O vírus é o mesmo que motivou alerta da Organização Mundial da Saúde (OMS) por estar provocando um aumento atípico de casos no Hemisfério Norte.

A 'Gripe K' chamou atenção internacional por apresentar sintomas semelhantes aos da gripe comum, mas com maior intensidade e duração. De acordo com o documento, foram identificados no Pará os subclados K e J.2.4, atualmente em circulação na América do Norte, Europa e Ásia. A circulação da cepa no Brasil, segundo o informe, se deu após o aumento de casos da gripe H3 sazonal, que já vinha sendo monitorado.

Efeitos são especialmente em idosos, crianças e pessoas com comorbidades. Febre alta, dores musculares, tosse intensa, fadiga prolongada, além de casos de vômitos e diarreia em crianças, estão entre os sinais mais relatados.

Reforço da vacinação é recomendada para grupos de risco. Diante do avanço do vírus no Hemisfério Norte, a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) recomendou reforço na vacinação contra a gripe e atenção aos sinais de agravamento, sobretudo nos grupos de risco.

Ainda não há registro de surto ou aumento expressivo de hospitalizações associadas à nova cepa no Brasil, mas autoridades sanitárias monitoram a situação com atenção. A recomendação é que pessoas com sintomas intensos ou persistentes procurem atendimento médico, especialmente em caso de febre que não cede, confusão mental, dor no peito ou dificuldade para respirar.


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se