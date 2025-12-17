SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Três funcionários de uma empresa de internet foram mortos a tiros nesta terça-feira (16) no bairro do Alto Cabrito, periferia de Salvador.

A Polícia Militar da Bahia informou que a área onde os corpos foram encontrados foi isolada para realização de perícia pelo Departamento de Polícia Técnica.

O policiamento na região foi intensificado pela PM, que atua para localizar e prender os envolvidos no triplo homicídio. O Alto de Cabrito é uma área de atuação da facção criminosa Comando Vermelho.

A polícia apura se o crime tem relação com uma possível prática de extorsão do grupo criminoso.

Nesta quarta-feira (17), a Secretaria da Segurança Pública da Bahia se reuniu com empresas prestadoras do serviço de internet e emitiu uma nota na qual afirma ter como prioridade localizar os autores do triplo homicídio.

"É prioridade número um a localização destes covardes, que de forma desumana retiraram a vida de três trabalhadores. Todos os recursos serão utilizados na identificação e localização destes indivíduos", afirmou o secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner.

A empresa Planet Internet emitiu uma nota lamentando a morte dos funcionários mortes. "Neste momento de imensa dor, nos solidarizamos com os familiares, amigos e colegas, desejando força, conforto e serenidade para atravessar essa perda irreparável."