SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Receita Federal prendeu nesta terça-feira (16) uma mulher que transportava drogas no Aeroporto Internacional de Brasília.

Na ação, 13 kg de crack e 700 g de maconha foram apreendidos com a suspeita. O valor total da carga é estimado em R$ 180 mil.

Prisão aconteceu durante uma operação de fiscalização no aeroporto. Drogas foram encontradas na bagagem de uma passageira que saiu de Campo Grande (MS), fazia conexão na capital federal e tinha como destino Macapá (AP).

Os entorpecentes foram descobertos durante a inspeção de rotina da alfândega. Ao passar as malas pelo raio-x e pela verificação física, servidores da Receita Federal localizaram crack e uma porção de maconha.

A suspeita foi presa em flagrante e responderá por tráfico de drogas. Se condenada, a pena pode chegar a 15 anos de prisão.

A ação foi realizada de forma conjunta pela Receita Federal e pela Polícia Federal.