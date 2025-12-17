SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta terça-feira (16) um homem suspeito de perseguir a atriz Isis Valverde por mais de 20 anos.

Suspeito foi detido no condomínio da vítima, localizado no bairro do Joá, no Rio. Desde janeiro deste ano, o homem passou a apresentar comportamento invasivo e obsessivo, segundo a polícia. "Por isso, a atriz procurou a polícia, que já havia instaurado um inquérito para investigar o caso", afirmou a corporação.

Homem tentou contato direto com a atriz em pelo menos três ocasiões. Em um desses episódios, ele foi ao condomínio onde a atriz mora. Mas a polícia foi acionada e quando os agentes chegaram ao local, o homem já havia fugido.

Ele voltou ao endereço da atriz nesta semana, quando foi preso. Segundo a polícia, o suspeito teria insistido em encontrar com a vítima. Os policiais foram imediatamente ao local, montaram um cerco tático e conseguiram localizá-lo. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de perseguição. Prisão foi realizada por agentes da Delegacia Antissequestro.

Atriz foi perseguida por mais de 20 anos. Segundo as investigações, o perseguidor chegou a contratar um detetive particular para obter dados pessoais e sensíveis da vítima, como endereço e telefone. Em depoimento, ele admitiu persegui-la há mais de 20 anos e relatou diversas tentativas de aproximação em diferentes locais.

A polícia não divulgou o nome do suspeito, por isso, a reportagem não conseguiu localizar a defesa dele. O espaço segue aberto para manifestação.

O UOL também procurou a atriz por e-mail e aguarda retorno.