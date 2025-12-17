SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, tem 13 voos cancelados nesta quarta-feira (17). Segundo a Aena, concessionária que administra o terminal, são nove chegadas e quatro partidas canceladas de voos programados até as 15h.

Segundo a Aena, o aeroporto opera normalmente, sem impacto por conta das condições meteorológicas. Os voos foram cancelados por ajustes de malha.

Toda a infraestrutura operacional do aeroporto de Congonhas está disponível, assim como todos os serviços para atendimento aos passageiros, diz a concessionária.

A Aena orienta que os passageiros com viagens programadas verifiquem a situação de seus voos diretamente com as companhias aéreas antes de se deslocarem ao aeroporto.

Na terça (16), foram registrados seis cancelamentos de voos ?uma chegada e cinco partidas? em razão de condições climáticas.