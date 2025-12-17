SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No último dia de expediente neste ano, em sessão nesta quarta-feira (17), os vereadores de São Paulo aprovaram os projetos de leis, em segundo turno e de forma simbólica, que definem o orçamento do município para 2026, em R$ 136,6 bilhões, e o PPA (Plano Plurianual), com o indicativo dos gastos para o quadriênio de 2026 a 2029.

Os dois textos, agora, vão à sanção do prefeito Ricardo Nunes (MDB), autor das duas propostas.

A peça orçamentária destina R$ 30 bilhões à educaçã, e R$ 25 bilhões à saúde.

Já o investimento em segurança pública, com o incremento no programa Smart Sampa, será de R$ 1,8 bilhão em 2025.

Também estão previstos gastos de R$ 43 bilhões com servidores e R$ 2 bilhões em precatórios. E os vereadores terão direito a R$ 6 milhões cada em emendas parlamentares.

Em seu discurso, o relator Marcelo Messias (MDB) enalteceu o foco nas políticas públicas para os idosos e o acréscimo de R$ 1 bilhão para o programa de moradia social Pode Entrar. Antes do projeto elaborado pelo vereador, o Executivo previa R$ 135,4 bilhões em receitas.

Ainda nesta quarta, os vereadores também aprovaram, de forma simbólica, o PPA para o quadriênio 2026-2029, que prevê um montante de R$ 583,7 bilhões.

A verba deve ser direcionado para programas nas áreas de desenvolvimento e inclusão social (saúde, educação, assistência Social); infraestrutura e desenvolvimento econômico (com obras de infraestrutura e mobilidade viária; e meio ambiente) e sustentabilidade e meio ambiente (redução de emissões de gases do efeito estufa, novos parques, plantio de árvore, entre outras iniciativas).

Segundo o relator do PPA, Silvinho Leite (União) os três maiores investimentos serão feitos através do programa de moradias Pode Entrar, obras para mitigar os efeitos das enchentes e o recapeamento de ruas e avenidas.