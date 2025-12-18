SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a passagem de uma frente fria que provocou pancadas de chuva em praticamente todo o estado de São Paulo nos últimos dias, o tempo volta a ficar mais estável nesta quinta-feira (18), sem previsão de chuva na região metropolitana da capital, mas com sensação térmica mais baixa.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o dia deve começar com termômetros em torno dos 14°C na madrugada e sol entre nuvens no decorrer das horas. A temperatura máxima se eleva um pouco mais no período da tarde e pode chegar aos 25°C, com índices mínimos de umidade do ar em torno dos 60%

Nesta quarta (17), a mínima de 15,6°C foi registrada às 3h na estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte da capital. A máxima foi de apenas 19,9°C, às 14h.

O banco de dados meteorológicos do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo mostra que dezembro registrou até esta quarta cerca de 129,4 mm de chuva na capital, o que equivale a aproximadamente 70,2% dos 184,2 mm esperados para o mês.

Se na Grande São Paulo o clima deve ficar estável, o mesmo não pode ser dito do extremo norte e leste paulista, onde a previsão indica chuva de moderada a forte intensidade.

A boa notícia é que não deve chover no litoral norte, que teve o maior acumulado de chuva nos últimos dias. Segundo a Defesa Civil estadual, em São Sebastião chegou a chover 145 mm em apenas três horas, o equivalente a 20 dias de precipitação, considerando que o acumulado médio previsto para o mês é de 215 mm.

Já em Ilhabela, foram registrados 69 mm no mesmo intervalo, volume correspondente a cerca de 10 dias de precipitação, tendo como referência a média histórica mensal de 209 mm. A nota triste é que houve duas mortes em Ilhabela relacionadas às chuvas: um homem atingido pela queda de um muro e outra vítima arrastada pela correnteza.

De acordo com o levantamento da Climatempo, as regiões mais chuvosas nesta quinta devem ser no Rio de Janeiro, na metade sul e oeste do Espírito Santo e em grande parte de Minas Gerais, com risco de temporais no Triângulo Mineiro, oeste e noroeste mineiro.

As temperaturas permanecem amenas na maior parte da região, mas deve fazer calor no Triângulo Mineiro, norte, nordeste e leste de Minas, norte do Espírito Santo, oeste e norte paulista.

A previsão para a sexta-feira (19) na Grande São Paulo é de madrugada com termômetros na faixa dos 15°C e céu encoberto. A partir do início da manhã, sol entre nuvens e probabilidade de pancadas isoladas de chuva durante a tarde, porém com baixo volume pluviométrico. A temperatura máxima deve ficar na casa dos 26°C.