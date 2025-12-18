SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil registrou um crescimento no número de artigos científicos publicados em 2024 e se manteve na 14º posição em uma lista com outros 53 países. O quadro consta de relatório da editora Elsevier e da agência Bori divulgado nesta quinta-feira (18).

Desde a primeira edição do relatório, em 2022, o país ocupa a mesma posição.

Houve, no entanto, uma mudança: o total de artigos científicos com autores vinculados a instituições no território brasileiro subiu 4,5% de 2023 para 2024. Ao todo, foram 73.220 no ano passado.

O saldo representa uma interrupção nas quedas observadas por dois anos consecutivos. De 2021 para 2022, ocorreu uma redução de 8,2%. E de 2022 para 2023, de 7,3%.

O ranking é liderado por China, seguida por Estados Unidos, Índia, Reino Unido, Alemanha.

A análise baseia-se em informações provenientes da Scopus, uma das maiores bases de dados sobre citações acadêmicas. Além disso, ela se restringe a artigos científicos.

Foram considerados dados de 1996 a 2024 relacionados aos 54 países que no ano passado publicaram mais de 10 mil artigos científicos. O levantamento, com coleta de informações realizada em julho deste ano, adota um número mínimo de corte para ajudar a evitar possíveis ruídos estatísticos.

Conforme a análise, somente Rússia e Ucrânia registram redução na quantidade de publicações. As duas nações estão em guerra, desde que a presidida por Vladimir Putin invadiu o território ucraniano em 2022.

O relatório aponta um avanço quase constante na soma de artigos científicos publicados nos países. Houve uma queda nos primeiros anos da pandemia de Covid-19, contudo a nova edição aponta que tal retração parece ter sido superada.

INSTITUIÇÕES BRASILEIRAS

O levantamento também olha para as instituições de pesquisa que mais publicaram em 2024.

São listadas 32 com mais de mil artigos publicados. Entre elas, só três tiveram uma diminuição no total de publicações: Universidade Estadual de Maringá (Paraná), Universidade Federal de Goiás e Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária).

O relatório indica que, no ano anterior, a situação era quase inversa, com só duas apresentando crescimento de publicações.

ÁREAS DO CONHECIMENTO

De acordo com a análise, as ciências da natureza são a área de maior produção no Brasil. Em segundo lugar aparecem as ciências médicas.

As duas líderes em publicação não chegam a ser uma novidade, mantendo-se nessas mesmas posições em relação a edições anteriores.

Na última posição estão as humanidades, que, por sinal , tiveram queda de publicações de 2023 para 2024.