SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Policiais do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) fazem operação na manhã desta quinta-feira (18) contra lavagem de dinheiro do tráfico de drogas do PCC (Primeiro Comando da Capital).

Chamada de Operação Argyros, a ação cumpre quatro mandados de prisão e outros 19 de busca e apreensão em Carapicuíba, na Grande São Paulo; Bragança Paulista e Botucatu, no interior do estado; e em Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

Segundo a polícia, a facção atua no tráfico de drogas em diversos estados e faz a lavagem de dinheiro por meio da compra de carros, casas e bens de luxo.

Os locais, de acordo com a polícia, funcionam como bases operacionais da quadrilha para distribuição de entorpecentes.

Foram apreendidas armas de diferentes calibres, munições, dinheiro, relógios de luxo, entre outros itens, até o momento.

A operação é coordenada por policiais da 6ª Delegacia da Disccpat (Investigações sobre Facções Criminosas) e envolve 70 policiais.