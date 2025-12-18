SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Projeto que beneficia Bolsonaro é aprovado no Senado, EUA matam mais 4 em novo ataque contra barco no Pacífico e outras notícias para começar esta quinta-feira (18).

GOVERNO

Senado aprova redução de penas que beneficia Bolsonaro, e Lula deve vetar. Projeto diminui punição de condenados por ataques do 8 de Janeiro.

GOVERNO

Senado aprova redução de benefícios fiscais e livra governo de cortar R$ 20 bi no Orçamento. Projeto, que vai à sanção presidencial, também aumenta tributos de bets, JCP e fintechs.

POLÍTICA

Presidente anuncia saída de Celso Sabino do Turismo, e União Brasil indica novo nome. Ministro foi expulso do partido e deve ser substituído por Gustavo Feliciano, filho de deputado da legenda.

POLÍTICA

Maioria dos acusados por crimes da ditadura militar morre antes de julgamento ou denúncia. Acusações do Ministério Público esbarram na Lei da Anistia e nunca levaram a condenação definitiva.

ENERGIA

É mais fácil vender do que romper contrato de concessão da Enel em SP, dizem especialistas. CPFL, Neoenergia, Energisa e Equatorial são citados como potenciais substitutos; mercado fala em interesse da Âmbar, que não comenta.

ECONOMIA

Entenda em 10 pontos o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Pacto prevê a eliminação de tarifas que pode ser imediata ou gradual ao longo de 4 a 15 anos.

GOVERNO TRUMP

EUA matam mais 4 em novo ataque contra barco no Pacífico, diz Pentágono. Desde setembro, operações americanas destruíram ao menos 27 embarcações e mataram 99 pessoas.

VENEZUELA

Chanceler chinês reforça apoio estratégico à Venezuela em meio a crise com os EUA. Wang Yi conversou com sua contraparte, Yván Gil, nesta quarta-feira (17).

ESPORTE

Corinthians e Vasco empatam em jogo de ida da final da Copa do Brasil. Em Itaquera, duelo termina empatado e mantém decisão da Copa do Brasil aberta.

OSCAR

Oscar será transmitido pelo YouTube a partir de 2029 e deixará a televisão. Mudança foi anunciada pela Academia nesta quarta-feira.