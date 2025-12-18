SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após o temporal que atingiu Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, na última terça-feira (16), cerca de 120 pessoas seguem desalojadas, de acordo com a prefeitura.

A região recebeu em três horas, a chuva esperada para três semanas, segundo a Defesa Civil estadual. Foram registrados 156 mm de chuva em 24 horas. Dois idosos morreram ?um foi soterrado na queda de um muro e outro foi levado pela enxurrada que destruiu parte da casa dele.

De acordo com a gestão Toninho Colucci (PL), a maior partes dos desalojados está na casa de parentes, utilizando de forma rotativa as escolas disponibilizadas pela prefeitura como apoio para alimentação e higiene. Seis famílias, totalizando 15 pessoas, estão acolhidas em escolas e na Casa do Caiçara, no bairro Perequê.

A Defesa Civil interditou, até o momento, dez imóveis. As edificações passarão por nova vistoria nesta quinta-feira (18) para reavaliação das condições de segurança. A estrada Parque dos Castelhanos segue obstruída.

Desde a chuva, equipes da prefeitura estão trabalhando na limpeza urbana, desobstrução de vias e atendimento à população. A operação conta com o trabalho integrado da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, forças de segurança, servidores municipais e voluntários, que estão mobilizados no monitoramento das áreas de risco e no atendimento às demandas emergenciais.

A Defesa Civil estadual afirmou que enviou equipes para auxiliar a cidade em vistorias às áreas afetadas e no plano de recuperação das regiões atingidas.

Um caminhão com materiais de ajuda humanitária do órgão estadual e do Fundo Social seguem para Ilhabela para apoiar as famílias afetadas.

FALTA DE ÁGUA

Diversas regiões ficaram sem abastecimento de água, que foi impactado em razão das chuvas. A Sabesp afirmou que o abastecimento começou a ser retomado de forma gradual na quarta-feira (17), por meio das ETAs (Estações de Tratamento de Água) Água Branca e Pombo (Bexiga), responsáveis pelo atendimento das principais regiões afetadas.

O reabastecimento teve início nas áreas mais baixas e deve avançar para as regiões médias e mais altas ao longo do dia, de acordo com a empresa.