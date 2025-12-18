Queremos que o clima do Natal esteja presente na casa de milhões de brasileiros. Por isso, reunimos esforços dos nossos veículos para oferecer músicas, histórias, reportagens e registros culturais que dialogam com esse momento do ano. É uma programação que celebra nossas tradições e compartilha os valores que marcam o período, afirma o diretor-presidente da EBC, Andre Basbaum.

TV Brasil

Na noite do dia 24 de dezembro, às 21h, a TV Brasil transmite uma edição especial do Partituras. O programa traz como atração dois renomados grupos de câmara - Salzburg Chamber Soloists e Constanze Quartet sob a regência do maestro Lavard Skou Larsen -, em espetáculo registrado na Série O Globo/Dellarte Concertos Internacionais, realizado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, em novembro deste ano.

No mesmo dia, às 23h, o público acompanha o Especial Natal Brasil. Em parceria com o Ministério do Turismo, será oferecido um mergulho nas tradições natalinas do país. A produção percorre diferentes cidades passando por Belém (PA), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Gramado (RS) e Petrópolis (RJ) para revelar como essa data é vivida em cada localidade. Costumes, sabores, histórias e modos de festejar compõem um passeio cultural que destaca, de Norte a Sul, a riqueza e a diversidade do Natal brasileiro.

Mais tarde, à meia-noite, será exibida a Missa do Galo da Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro (RJ). No catolicismo, a Missa do Galo é considerada a Santa Missa de Natal. Trata-se de antiga tradição religiosa na qual são relembrados os eventos que levaram ao nascimento de Jesus Cristo e compartilhadas mensagens de fé e esperança.

No dia 25, às 21h, a emissora transmite um show marcante da cantora Simone, registrado durante a cerimônia de premiação do 23º Festival de Música da Rádio Educadora FM, em Salvador (BA). Gravado na Concha Acústica do Teatro Castro Alves no dia 7 de dezembro, o espetáculo reverencia a trajetória de uma das vozes mais emblemáticas da Música Popular Brasileira e conta com a participação de Carlinhos Brown.

A programação integra ainda opções para a garotada, com opções na TV Brasil Animada ao longo da semana. Serão exibidos episódios especiais dos desenhos Luna e Boris & Rufus, cuidadosamente selecionados para envolver o público infantil com histórias de imaginação, amizade e descobertas. A faixa infantil vai ao ar de segunda a sábado, das 7h às 12h30.

TV Brasil Internacional

A TV Brasil Internacional incorpora o show de Simone à sua grade especial de fim de ano. No veículo, o espetáculo vai ao ar nos dias 24 e 25 e aproxima os brasileiros que vivem no exterior das expressões culturais que conectam o público à identidade brasileira. O canal ainda exibe o Especial Natal Brasil, também nos dias 24 e 25.

Rádio Nacional

A Rádio Nacional preparou uma semana dedicada ao espírito natalino, com atrações que valorizam a cultura brasileira, seus ritmos, tradições e diferentes formas de comemorar a data. A programação especial reúne episódios temáticos, seleções musicais e reportagens especiais.

Festa do Disco Especial de Natal, apresentando o espetáculo Baile do Menino Deus, com foco nos ritmos nordestinos tradicionais das celebrações natalinas, como coco, ciranda e baião. Exibição: Domingo (21), às 20h.

Especial de Domingo Seleção musical que traz a MPB em versões ou interpretações temáticas de Natal. Exibição: Domingo (21), às 22h.

Faixa de Especiais da Rádio Nacional da Amazônia Programação variada com relatos e tradições natalinas da região amazônica, músicas regionais de Natal, entrevistas com artistas e grupos culturais e reportagens especiais. Exibição: De 22 a 26 de dezembro, às 13h.

O radiojornalismo da EBC já vem abordando o tema desde o início de dezembro. Pautas especiais estão sendo produzidas, como curiosidades sobre a montagem da árvore de Natal, as confluências históricas e culturais das tradições que marcam as festividades e as origens da troca de presentes.

Outra matéria especial destaca o voluntariado de fim de ano, apresentando quem são os brasileiros que ajudam no anonimato. A reportagem mostra iniciativas de voluntários anônimos que intensificam suas ações no Natal grupos que distribuem comida, adotam cartinhas ou realizam gestos de solidariedade que fazem diferença para muitas famílias.

Rádio MEC

A Rádio MEC apresenta uma programação que destaca a força da música de concerto, reunindo grandes orquestras, coros, solistas e produções que celebram o repertório clássico. Ao longo da semana, a emissora oferece ao público concertos gravados em importantes salas do país, seleções temáticas e edições especiais de seus programas tradicionais.

Plateia Concerto de Natal da Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB) e OSB Jovem que ocorreu em 21 de dezembro de 2024 na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro (RJ), sob a regência do maestro Claudio Cruz. A apresentação contou com obras de Respighi, Borodin, além da Suíte Natividade, de João Guilherme Ripper. Exibição: Domingo (21), às 11h.

Jazz Livre Especial Reprises de apresentações ao vivo gravadas para o programa Jazz Livre, destacando artistas que marcaram o programa em 2025. No dia 24, haverá um especial de Natal com clássicos natalinos em ritmo de jazz. Exibição: A partir de segunda-feira (22), às 21h.

Especial de Natal Seleção temática com obras sacras, corais, trilhas natalinas e música clássica feita para a época de Natal, como o balé O Quebra Nozes e o Oratório de Natal de Bach. Exibição: Dias 24 e 25 de dezembro, ao longo de toda a programação.

Concertos de Natal A Rádio MEC apresenta dois concertos especiais diretamente da Sala Cecília Meireles, no Rio de Janeiro (RJ). No dia 24, vai ao ar o Concerto de Natal da Associação de Canto Coral, sob a regência do maestro Jésus Figueiredo, com a Sinfonia Concertante, de Mozart, e trechos do oratório O Messias, de Händel, na versão Mozart. Já no dia 25, os ouvintes poderão acompanhar o Concerto Tropical de Natal, apresentado por alunos dos projetos Os Pequenos Mozart, Amadeus e Projeto Social Carioquinhas, que interpretam um repertório inspirado em canções tradicionais natalinas. Exibição: Dias 24 e 25 de dezembro, às 17h.

