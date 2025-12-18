SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um motorista que desapareceu após ser levado pela água das chuvas em Guarulhos segue sendo procurado nesta quinta-feira (18) por equipes de socorristas.

O homem, 59, está desaparecido desde a terça-feira. Ele dirigia uma Fiorino na rua Armazém, onde o nível de um córrego subiu, quando tentou atravessar uma área alagada por volta das 17h20.

Os bombeiros darão início ao terceiro dia de buscas a partir das 7h30 de hoje. Nesta quarta-feira (17), os militares teriam feito inspeção nas proximidades do córrego onde ele desapareceu e foram até a Ponte das Bandeiras, que cruza o rio Tietê.

Ponto de início ainda está sendo definido. Segundo a corporação, pode ser que as equipes refaçam o curso do córrego ou reiniciem de onde pararam no dia de ontem.

O motorista teria sido arrastado pela correnteza ao tentar sair do veículo após perceber estar em perigo. Moradores teriam relatado o que aconteceu aos socorristas, que chegaram quando ele já havia sido levado pelas águas.

O carro dele foi encontrado nas proximidades. Por meio da placa, os bombeiros entraram em contato com a proprietária, que informou que o automóvel estava em seu nome, mas era usado pelo sogro. Nora teria tentado ligar para ele, mas sem sucesso.

Uma frente fria causou enxurrada em diversos municípios paulistas na terça. A previsão do tempo para São Paulo foi de instabilidade, com forte chuva, raios e rajadas de vento. A partir de ontem, as chuvas perderam força e o destaque passou a ser a diminuição das temperaturas.