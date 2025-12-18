SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vídeos compartilhados nas redes sociais desde terça-feira mostram uma TV exibindo conteúdo pornográfico na recepção do Hospital Margarida, em João Molevade (MG).

A gravação foi feita dentro do pronto-socorro da unidade. Segundo o Hospital Margarida, a televisão foi acessada de forma indevida por terceiros, o que resultou na exibição de vídeos pornográficos.

"O acesso foi interrompido e todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas", disse o hospital. A instituição afirma que o ocorrido está sendo "rigorosamente apurado" com a adoção das medidas para evitar que se repita.

Conteúdo ficou no ar por apenas alguns segundos e foi interrompido pela equipe do pronto-socorro assim que identificado, disse a instituição. Em nota, o hospital afirmou que mantém compromisso com o respeito, a segurança e o bem-estar de pacientes, acompanhantes e colaboradores.

Um boletim de ocorrência foi registrado. O hospital informou que já tem suspeitas sobre o acesso indevido e que essas informações foram repassadas às autoridades. A Polícia Civil de Minas Gerais afirmou que já apura os fatos e que mais informações serão divulgadas em outro momento.

O Hospital Margarida informou ainda que já adotou medidas técnicas e administrativas para evitar novos episódios. A instituição disse ainda que segue colaborando integralmente com as autoridades.