SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O estado de São Paulo confirmou nesta quinta-feira (18) a 11ª morte por intoxicação com metanol.

A vítima é um homem de 62 anos, morador de São Bernardo do Campo, que morreu no dia 2 de dezembro após consumir bebida alcoólica adulterada. Ele ficou quase um mês internado no Hospital de Urgência do município, segundo a Prefeitura de São Bernardo do Campo.

Quatro óbitos permanecem em investigação: um em Guariba, de um paciente de 39 anos; um em São José dos Campos, de 31 anos; e dois em Cajamar, de 29 e 38 anos.

No total, 51 casos de intoxicação por metanol foram confirmados desde agosto no estado. A perícia descartou 555 suspeitas. São pessoas que apresentaram os sintomas característicos da intoxicação ?dores de cabeça, náusea e ânsia após o consumo de bebida alcoólica.

Os mortos por metanol são quatro homens de 26, 45, 48 e 54 anos, moradores da cidade de São Paulo; uma mulher de 30 anos de São Bernardo do Campo; dois homens de 23 e 25 anos e uma mulher de 27 anos de Osasco; um homem de 37 anos de Jundiaí; e um homem de 26 anos de Sorocaba.

Na mais recente atualização feita pelo Ministério da Saúde, em 5 de dezembro, o Brasil registrava 73 casos confirmados e 22 mortes por intoxicação com metanol, nos estados de Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia e Mato Grosso, além de São Paulo.